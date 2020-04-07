Ситуация с короновирусом в Мурманске: Мурманская область на 31-м месте в России по количеству заболевших

7 Апр 2020 2020-04-07T13:50:07+03:00

На карте можно увидеть, в каком регионе сколько людей заболело коронавирусом. Фото: coronavirusstat.ru

Мурманская область в рейтинге по количеству зараженных опустилась на три строчки

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18 зараженных, 1 выздоровевший и 73 с предварительным диагнозом COVID-19 – такова ситуация с коронавирусом в Мурманской области на 7 апреля. Напомним: за последние сутки медики не подтвердили ни одного нового случая заражения, зато выявили 22 человека с подозрением на вирус. Все они работали на масштабной стройке в Белокаменке и были госпитализированы.

Как новая статистика повлияла на положение Мурманской области в рейтинге заболеваемости этой опасной инфекцией по всей России?

Еще 6 апреля Заполярье занимало 28 место, а спустя сутки опустилась на три строчки вниз – на 31 место.

Мурманскую область обогнали Тюменская область, где за последние сутки COVID-19 подтвердили у 7 человек и общее количество достигло 18, Кировская область - 20 случаев коронавируса и Крым - 22 инфицированных.

А как обстоят дела у наших соседей по Северо-Западу?

Больше всего заболевших по-прежнему в Республике Коми – 98 случаев (+11 за сутки). В Ленинградской области ситуация за последние 24 часа не изменилась– 62 пациента с коронавирусом. Эти регионы продолжают занимать 4 и 5 строчки рейтинга. А вот Калининградская область, располагавшаяся накануне на 24-м месте, подпрыгнула вверх сразу аж на 12-ю строчку – 48 случаев (+29 за сутки). Прибавилось инфицированных и в Псковской области – за сутки COVID-19 выявили у четверых человек, а общее количество достигло 12, закрепив регион на 42 строчке.

Не поменялась ситуация за последнее время в Вологодской области - 23 случая и 27-е место рейтинга, Архангельской области – 14 случаев и 40-е место, Новгородской области - 5 случаев и 67-е место и Карелии – 2 случая и 79-е место.

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