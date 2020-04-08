Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область поднялась на 17-е место по количеству заболевших
43 зараженных, 5 выздоровевших и 51 с предварительным диагнозом COVID-19 – такова ситуация с коронавирусом в Мурманской области на 8 апреля. Напомним: за последние сутки были подтверждены 25 новых случаев заражения, а четыре человека выздоровели и были выписаны из больницы – один из них ребенок.
Конечно, новая статистика не могла не повлиять на положение Мурманской области в рейтинге заболеваемости этой опасной инфекцией по всей России. Еще 7 апреля Заполярье занимало 31 место, а теперь переместилось на 14 строчек вверх – на 17 место.
А как обстоят дела у наших соседей по Северо-Западу?
Больше всего заболевших по-прежнему в Республике Коми – 116 случаев (+18 за сутки) и Ленинградской области – 94 пациента с коронавирусом (+32 за сутки). Эти регионы продолжают занимать 4 и 5 строчки рейтинга. А вот Калининградская область, располагавшаяся накануне на 12-м месте, опустилась на одну строчку вниз - 49 случаев (+1 за сутки), уступив свое место Бурятии. Прибавилось инфицированных и в Вологодской области – за сутки COVID-19 выявили у четверых человек, а общее количество достигло 27, закрепив регион на 28 строчке. Столько же случаев коронавируса выявили и в Псковской области
Не поменялась ситуация за последнее время в Архангельской области – 14 случаев и 51-е место в рейтинге, Псковской области – 12 случаев и 52-е место, Новгородской области - 5 случаев и 70-е место и Карелии – 2 случая и предпоследнее 80-е место.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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