2020-04-08T16:22:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область поднялась на 17-е место по количеству заболевших

Мурманская область перепрыгнула на 14 строчек вверх в рейтинге по числу зараженных коронавирусом в России
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В Мурманской области подтвердили сразу 25 случаев COVID-19. Фото: coronavirusstat.ruВ Мурманской области подтвердили сразу 25 случаев COVID-19. Фото: coronavirusstat.ru
Изменить размер текста:

43 зараженных, 5 выздоровевших и 51 с предварительным диагнозом COVID-19 – такова ситуация с коронавирусом в Мурманской области на 8 апреля. Напомним: за последние сутки были подтверждены 25 новых случаев заражения, а четыре человека выздоровели и были выписаны из больницы – один из них ребенок.

Конечно, новая статистика не могла не повлиять на положение Мурманской области в рейтинге заболеваемости этой опасной инфекцией по всей России. Еще 7 апреля Заполярье занимало 31 место, а теперь переместилось на 14 строчек вверх – на 17 место.

А как обстоят дела у наших соседей по Северо-Западу?

Больше всего заболевших по-прежнему в Республике Коми – 116 случаев (+18 за сутки) и Ленинградской области – 94 пациента с коронавирусом (+32 за сутки). Эти регионы продолжают занимать 4 и 5 строчки рейтинга. А вот Калининградская область, располагавшаяся накануне на 12-м месте, опустилась на одну строчку вниз - 49 случаев (+1 за сутки), уступив свое место Бурятии. Прибавилось инфицированных и в Вологодской области – за сутки COVID-19 выявили у четверых человек, а общее количество достигло 27, закрепив регион на 28 строчке. Столько же случаев коронавируса выявили и в Псковской области

Не поменялась ситуация за последнее время в Архангельской области – 14 случаев и 51-е место в рейтинге, Псковской области – 12 случаев и 52-е место, Новгородской области - 5 случаев и 70-е место и Карелии – 2 случая и предпоследнее 80-е место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Супруга губернатора развезла бабушкам продукты и вынесла мусор. Евгения Чибис стала первой участницей акции #Волонтер_дня (Подробности)

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 апреля 2020 года: 18 заболевших, 73 человека - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 7 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом. Въезд и выезд на стройку будущего Центра крупнотоннажных сооружений закрыли (Подробности)

Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительный диагноз на инфекцию». Юрий Ширяев рассказал о ситуации с коронавирусом в своем учреждении (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарплаты учителей в Мурманске: сколько получают преподаватели в школах, вузах и детских садах Мурманской области
Осужденному из Ревды в письме прислали 100 рублей
Карантин в Апатитах из-за коронавируса: Детскую площадку в парке имени Пушкина закрыли до 30 апреля
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Предпринимателям в ЗАТО Александровск предложили рассрочку по оплате аренды
У пенсионера из Никеля сосед украл больше 200 тысяч рублей, которые тот копил несколько лет
Карантин в Кировске из-за коронавируса: 6 апреля администрация выдала 8 разрешений на выезд из города
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область поднялась на 17-е место по количеству заболевших
Работа над ошибками: история с отрезанным мужским достоинством произошла в Мончегорске
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жители Кандалакши попросили отключить громкоговорители и сирены, которые пугают и не дают спать детям
На мурманские суда в поисках вкусненького забрались белый мишка и морской лев
В Мурманской области многодетная семья из Судана без документов пыталась перебраться через границу в Норвегию
Мурманская область - на шестом месте в стране по числу заболевших коронавирусом за сутки
Юных жителей Мурманска и области приглашают на онлайн мастер-класс по созданию милого органайзера
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «27800 рублей выплатят предпринимателям, которые не смогли работать из-за эпидемии в апреле»
Нужна ли во время самоизоляции жителям Мурманска справка, чтобы ходить в магазин
Учредителя Мурманского морского пароходства Николая Куликова отпустили под залог в 3 миллиона рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Апатитах бесплатно примут на утилизацию использованные медицинские маски
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Краснощелье дети учатся по мобильнику и через соцсети
Еще один человек излечился от коронавируса в Мурманске
Житель Апатитов отрезал себе мужское достоинство и выпал из окна
Первый нарушитель домашнего режима самоизоляции в Мурманской области: В Апатитах оштрафовали 16-летнего парня
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как работают салоны ритуальных услуг
Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: за шитье масок взялись на подведомственном предприятии общества инвалидов