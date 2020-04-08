Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область поднялась на 17-е место по количеству заболевших

8 Апр 2020 2020-04-08T16:22:00+03:00

Мурманская область перепрыгнула на 14 строчек вверх в рейтинге по числу зараженных коронавирусом в России

Изменить размер текста: A A

43 зараженных, 5 выздоровевших и 51 с предварительным диагнозом COVID-19 – такова ситуация с коронавирусом в Мурманской области на 8 апреля. Напомним: за последние сутки были подтверждены 25 новых случаев заражения, а четыре человека выздоровели и были выписаны из больницы – один из них ребенок.

Конечно, новая статистика не могла не повлиять на положение Мурманской области в рейтинге заболеваемости этой опасной инфекцией по всей России. Еще 7 апреля Заполярье занимало 31 место, а теперь переместилось на 14 строчек вверх – на 17 место.

А как обстоят дела у наших соседей по Северо-Западу?

Больше всего заболевших по-прежнему в Республике Коми – 116 случаев (+18 за сутки) и Ленинградской области – 94 пациента с коронавирусом (+32 за сутки). Эти регионы продолжают занимать 4 и 5 строчки рейтинга. А вот Калининградская область, располагавшаяся накануне на 12-м месте, опустилась на одну строчку вниз - 49 случаев (+1 за сутки), уступив свое место Бурятии. Прибавилось инфицированных и в Вологодской области – за сутки COVID-19 выявили у четверых человек, а общее количество достигло 27, закрепив регион на 28 строчке. Столько же случаев коронавируса выявили и в Псковской области

Не поменялась ситуация за последнее время в Архангельской области – 14 случаев и 51-е место в рейтинге, Псковской области – 12 случаев и 52-е место, Новгородской области - 5 случаев и 70-е место и Карелии – 2 случая и предпоследнее 80-е место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Супруга губернатора развезла бабушкам продукты и вынесла мусор. Евгения Чибис стала первой участницей акции #Волонтер_дня (Подробности)

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 апреля 2020 года: 18 заболевших, 73 человека - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 7 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом. Въезд и выезд на стройку будущего Центра крупнотоннажных сооружений закрыли (Подробности)

Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительный диагноз на инфекцию». Юрий Ширяев рассказал о ситуации с коронавирусом в своем учреждении (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU