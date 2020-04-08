Еще три человека в Мурманской области излечились от коронавируса

Утром 8 апреля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что число заболевших в регионе коронавирусом выросло сразу на 25 человек. Таким образом, сейчас их 43: 38 из них проходят лечение в больницах Заполярья, остальные вылечены и уже выписались.

- В Заполярье сегодня выписывают еще троих человек, вылеченных от COVID-19. Они проходили лечение в Мурманской областной больнице им. Баяндина и в Оленегорской ЦГБ с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечение принесло положительный результат - все последние анализы на коронавирус подтвердили отсутствие заболевания. За все время в Мурманской области вылечены и выписаны пять пациентов: гражданин Ирландии, несовершеннолетний житель Мурманска и трое взрослых жителей Мурманской области, - уточнили в оперативном штабе при правительстве региона.

В число тех, кто победил коронавирус, пока не входит житель Апатитов, который заразил несколько человек в родном городе. Количество человек с предварительно положительным диагнозом на COVID-19 составляет, по последним данным, 51.

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