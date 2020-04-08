2020-04-08T16:47:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 8 апреля 2020 года: 25 жителям Мурманской области поставили диагноз "коронавирус"

В Мурманской области 25 новых случаев заражения коронавирусом
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области лечение от коронавируса проходят 38 человек.В Мурманской области лечение от коронавируса проходят 38 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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7 апреля данные оперативного штаба при правительстве Мурманской области по ситуации с коронавирусом порадовали - два дня число заболевших не увеличивалось и оставалось на уровне 18.

А вот утром 8 апреля пришла неприятная новость: регионе сразу 25 человек получили диагноз COVID-19.

- Диагноз подтвержден федеральной лабораторией. Все пациенты проходят лечение в изолированных боксах с момента получения у них предварительно положительных результатов проб. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме. Количество заболевших COVID-19 в нашем регионе возросло до 43, 5 человек вылечены, на терапии остаются 38 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что из больницы выписали несовершеннолетнего жителя Мурманска - он заболел коронавирусом вместе с родителями во время отдыха в ОАЭ.

Напомним: в Междуречье ввели ограничение на въезд и выезд из-за того, что на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке коронавирус заподозрили у рабочих подрядных организаций.

Всего сейчас в Мурманской области предварительно положительный диагноз поставлен 51 человеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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