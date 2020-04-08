Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 8 апреля 2020 года: 25 жителям Мурманской области поставили диагноз "коронавирус"

7 апреля данные оперативного штаба при правительстве Мурманской области по ситуации с коронавирусом порадовали - два дня число заболевших не увеличивалось и оставалось на уровне 18.

А вот утром 8 апреля пришла неприятная новость: регионе сразу 25 человек получили диагноз COVID-19.

- Диагноз подтвержден федеральной лабораторией. Все пациенты проходят лечение в изолированных боксах с момента получения у них предварительно положительных результатов проб. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме. Количество заболевших COVID-19 в нашем регионе возросло до 43, 5 человек вылечены, на терапии остаются 38 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что из больницы выписали несовершеннолетнего жителя Мурманска - он заболел коронавирусом вместе с родителями во время отдыха в ОАЭ.

Напомним: в Междуречье ввели ограничение на въезд и выезд из-за того, что на стройке Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке коронавирус заподозрили у рабочих подрядных организаций.

Всего сейчас в Мурманской области предварительно положительный диагноз поставлен 51 человеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Супруга губернатора развезла бабушкам продукты и вынесла мусор. Евгения Чибис стала первой участницей акции #Волонтер_дня (Подробности)

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 апреля 2020 года: 18 заболевших, 73 человека - с предварительно положительным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 7 апреля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочие в Белокаменке могли заразиться коронавирусом. Въезд и выезд на стройку будущего Центра крупнотоннажных сооружений закрыли (Подробности)

Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительный диагноз на инфекцию». Юрий Ширяев рассказал о ситуации с коронавирусом в своем учреждении (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru