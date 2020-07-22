Появилось видео поездки по альтернативной железнодорожной ветке под Мурманском

22 Июль 2020 2020-07-22T14:02:57+03:00

Машинист тепловоза рассказал, в чем ее отличие от старого пути [видео]

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Вот уже месяц как восстановлено железнодорожное сообщение Мурманска с остальной частью страны. Напомним: из-за рухнувшего во время прохождения паводка моста через реку Кола пришлось в кратчайшие сроки строить альтернативный путь. Теперь грузовые поезда и пассажирский поезд №21/22 Мурманск-Санкт-Петербург-Мурманск идут по ней.

Машинист тепловоза рассказал «Комсомолке» о впечатлениях от нового пути и о нюансах работы на нем.

- Новая ветка сложнее. Со станции Выходной идет сразу затяжной подъем длиной в 3,8 километра, а после спуск к действующей ветке. По старой ветке был лишь небольшой подъем к вантовому мосту и после спуск в Колу. Но вид на новострое открывается красивый, особенно при подъезде к автомобильному тоннелю, - говорит машинист Мурманского депо.

Но прежде чем проехать по новому пути машинистам пришлось осваивать новую технику – таких современных тепловозов в Мурманском депо до этого не было. А вот «бархатные» рельсы специалисты оценили по достоинству.

- Разница между бесшовными рельсами и обычными, конечно, есть. Даже в кабине это очень хорошо слышно и чувствуется. Ну, и вдобавок в кривые участки пути заходит плавно и без рывков на стыках, - отмечает собеседник «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/791981" frameborder="0"></iframe> Появилось видео поездки по альтернативной железнодорожной ветке.Автор: герой публикации! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU