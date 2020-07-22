2020-07-22T14:02:57+03:00
Общество

Появилось видео поездки по альтернативной железнодорожной ветке под Мурманском

Машинист тепловоза рассказал, в чем ее отличие от старого пути [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новая альтернативная ветка оказалась труднее и живописнее старой. Фото героя публикацииНовая альтернативная ветка оказалась труднее и живописнее старой. Фото героя публикации
Изменить размер текста:

Вот уже месяц как восстановлено железнодорожное сообщение Мурманска с остальной частью страны. Напомним: из-за рухнувшего во время прохождения паводка моста через реку Кола пришлось в кратчайшие сроки строить альтернативный путь. Теперь грузовые поезда и пассажирский поезд №21/22 Мурманск-Санкт-Петербург-Мурманск идут по ней.

Машинист тепловоза рассказал «Комсомолке» о впечатлениях от нового пути и о нюансах работы на нем.

- Новая ветка сложнее. Со станции Выходной идет сразу затяжной подъем длиной в 3,8 километра, а после спуск к действующей ветке. По старой ветке был лишь небольшой подъем к вантовому мосту и после спуск в Колу. Но вид на новострое открывается красивый, особенно при подъезде к автомобильному тоннелю, - говорит машинист Мурманского депо.

Но прежде чем проехать по новому пути машинистам пришлось осваивать новую технику – таких современных тепловозов в Мурманском депо до этого не было. А вот «бархатные» рельсы специалисты оценили по достоинству.

- Разница между бесшовными рельсами и обычными, конечно, есть. Даже в кабине это очень хорошо слышно и чувствуется. Ну, и вдобавок в кривые участки пути заходит плавно и без рывков на стыках, - отмечает собеседник «КП».

Появилось видео поездки по альтернативной железнодорожной ветке.Автор: герой публикации! другой источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска рассказал, как ехал из отпуска по альтернативному железнодорожному пути. Состав тянули электровоз и два тепловоза (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: "После пандемии коронавируса в Лиинахамари поедет рабочая группа"
На широте Мурманска заканчивается полярный день
Жительница Мурманска сняла на видео, как прыгает семга
В Семеновском озере в Мурманске нашли червя-паразита конский волос
Экс-чиновница из Мурманска, отсудившая 120 тысяч рублей у сбитого мальчика: «Я сама вызвала «скорую» и сделала, как положено»
Появилось видео поездки по альтернативной железнодорожной ветке под Мурманском
Четыре медведя на обочине дороги в Печенгу попали на видео
Прокуратура Кольского района пошла в суд, чтобы вернуть горячую воду жителям Мурмашей
На озере Имандра в Мончегорске спасли трех школьниц, решивших покататься на лодке
В Апатитах из ковидного госпиталя сбежал осужденный колонии-поселения