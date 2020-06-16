Альтернативная железная ветка в Мурманской области создана на 80%

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:08:55+03:00

В Коле пути сделают "бархатными", чтобы местные жители меньше страдали от шума

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Из-за рухнувшего 1 июня моста на перегоне станций Выходной-Кола железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось. До конца сентября 2021 года будет построена новая переправа, но чтобы поезда снова пошли в столице Заполярья, строится альтернативная ветка.

- Работы над объездной дорогой ведутся круглосуточно, задействовано 190 единиц техники и более 600 человек. Намеченный на 23 июня срок окончания работ не сдвигается. Сейчас уложено более 80% полотна, остался один километр. 15 июня завершили буро-взрывные работы, - рассказал заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

Поезда пойдут через Колу рядом с жилыми домами. Чтобы местные жители меньше страдали от шума, в окна близстоящих зданий поставят стеклопакеты. Также будут укладываться бесшовные или "бархатные" рельсы. Пути оградят, оставив переходы. А регулировать движение составов будет интеллектуальная система, помимо этого будет синхронизирована работа светофоров.

- В Коле проведены уникальные работы: там установили новый умный светофорный комплекс. Аналогов ему на Северо-Западе еще нет. Из-за изменения движения поездов переезд будет закрываться намного чаще. Новая система умных светофоров поможет синхронизировать сигнал на переезде с городскими светофорами и грамотно распределить транспортные потоки, чтобы свести к минимуму пробки. Получается, специалисты синхронизировали движение железной дороги не только с муниципальной и региональной автодорогой, но и с трассой федерального значения, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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