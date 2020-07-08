2020-07-08T16:08:32+03:00
Общество

Житель Мурманска рассказал, как ехал из отпуска по альтернативному железнодорожному пути

Состав тянули электровоз и два тепловоза
Елена МОЛОДЦОВА
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Путь до Мурманска тернист, но не намного долг, чем раньше.Путь до Мурманска тернист, но не намного долг, чем раньше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Для привычных к путешествиям северян нашлось новое развлечение. Дорога в отпуск или обратно проходит по новому альтернативному железнодорожному пути, который пришлось проложить из-за рухнувшего 1 июня моста между станциями Кола и Выходной. О первых впечатлениях рассказал житель Мурманска Андрей Секурцев.

- Добрался домой замысловатым маршрутом, разработанным ОАО «РЖД». Поезд № 22 Санкт-Петербург-Мурманск прибыл в 22.33 к железнодорожному вокзалу Мурманска, промчавшись через весь Молочный. Чуть не доезжая строящегося моста Мурманского транспортного узла, нас развернули, и мы поехали по старой железной дороге, вдоль живописного берега реки Туломы через Колу, - описывает путь домой Андрей Секурцев. – Добирались от Выходного весьма интересным способом. Вначале к электровозу прицепили тепловоз, затем ту же процедуру совершили с последним вагоном и в таком варианте (тяни-толкай) нас погнали до Мурманска. Причем таким способом, как выяснилось на станции Кола, тянули не только нас, но и встречный товарный состав, проследовавший мимо нас в обратном направлении.

К слову, несмотря на то, что путь стал более тернист, время в дороге увеличилось буквально на каких-нибудь 18 минут.

- Такие манипуляции с составом объясняют просто: от Выходного до Колы железнодорожные пути не электрофицированы, а посему электровоз не может тянуть вагоны. Ему на помощь приходят тепловозы. Первый вытаскивает состав на ветку Мурмаши - Кола, а второй уже тянет его в сторону Мурманска, - объясняет машинист с многолетним опытом Петр Костров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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