Проходящие по альтернативному пути поезда мешают спать жителям Колы

8 Июль 2020 2020-07-08T13:10:48+03:00

Но окна в их домах менять не будут

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19 июня жизнь жителей Колы изменилась не в самую лучшую сторону. По альтернативному пути прошел первый грузовой состав. Чтобы коляне не страдали от шума от курсирующих составов, через город проложили специальные «бархатные» рельсы. Но даже это не смогло полностью поглотить звук идущих поездов.

- Проходящие в ночное время поезда очень мешают спать. РЖД отказалось менять окна, и заявила с подтверждением от ее метрологии, которая является заинтересованным лицом, что шумы идут от автомобильной дороги, - рассказывает житель дома №28 по проспекту Миронова в Коле Антон Ермакович. – Звонил в администрацию города, там дали совет еще раз написать обращение в РЖД и заказывать независимую экспертизу. Я решил заменить окна уже за свой счет, так как бодаться с госкорпорацией можно бесконечно, а нормально спать хочется сейчас.

Поезда мешают спать не только ему, но и жителям улицы Победы и проспекта Советского. В шкафах гремит хрусталь, а люстры ходят ходуном. Однако в РЖД уверены, что виноваты в этом не поезда.

- Превышение фоновых значений уровня шума обусловлены тем, что между домами и железнодорожными путями располагается автомобильная дорога – проспект Миронова с высокой интенсивностью движения, в том числе и большегрузов. Таким образом на акустическую обстановку помимо железнодорожного транспорта основное влияние оказывает движение автомтранспорта, - говорится в ответе Октябрьской железной дороги Антону Ермаковичу.

Однако машины ездили по проспекту Миронова и до 19 июня, но при этом коляне спали спокойно.

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