В Зверосовхозе вода подошла к жилым домам
Небывалого размаха паводок пришел в Мурманскую область. Напомним: в зоне подтопления разлившейся реки Кола оказались сразу несколько населенных пунктов, а уровень воды только к вечеру обещает достичь критической отметки.
Несмотря на то, что Зверосовхоз в список муниципалитетов, которым грозит большая вода не попал, беда постучалась в двери и его жителей, хотя до размаха Кильдинстроя ему, конечно, еще далеко.
- Мостостроители перегородили русло реки Кола, спасая железнодорожный мост – и мост обрушился, и поселок Зверосовхоз затопили... Кто ответит за некомпетентность? – негодует местные жители в соцсетях.
Однако, положа руку на сердца, к подтопленным улицам поселка ни мост, ни железнодорожники не имеют никакого отношения – стихия и без них прекрасно справляется.
- Перепад высот между упавшим мостом и Зверосовхозом довольно большой, поэтому образование подтопления маловероятно. Тем более, что мост, даже упавший, это не дамба, вода через него проходит, - отметил Сергей Кашин, инженер-гидролог, сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кильдинстрое открыли пункт временного размещения для жителей, пострадавших от паводка. В Мурманской области работает «горячая линия» (Подробности)
Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Мурманске. Борт отремонтировали, в воздух он поднимется только 6 июня (Подробности)
Грозит ли половодье железнодорожному мосту в Коле. Вода в реке подступает к пролетам переправы [видео] (Подробности)
Почему рухнул железнодорожный мост под Мурманском. Инжернер-гидролог, изучавший русло реки Колы, рассказал о причинах катастрофы между станциями Кола и Выходной [видео] (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU