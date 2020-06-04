В Зверосовхозе вода подошла к жилым домам

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:19:25+03:00

Жители уверены, что в этом виноват рухнувший железнодорожный мост

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Небывалого размаха паводок пришел в Мурманскую область. Напомним: в зоне подтопления разлившейся реки Кола оказались сразу несколько населенных пунктов, а уровень воды только к вечеру обещает достичь критической отметки.

Несмотря на то, что Зверосовхоз в список муниципалитетов, которым грозит большая вода не попал, беда постучалась в двери и его жителей, хотя до размаха Кильдинстроя ему, конечно, еще далеко.

- Мостостроители перегородили русло реки Кола, спасая железнодорожный мост – и мост обрушился, и поселок Зверосовхоз затопили... Кто ответит за некомпетентность? – негодует местные жители в соцсетях.

Однако, положа руку на сердца, к подтопленным улицам поселка ни мост, ни железнодорожники не имеют никакого отношения – стихия и без них прекрасно справляется.

- Перепад высот между упавшим мостом и Зверосовхозом довольно большой, поэтому образование подтопления маловероятно. Тем более, что мост, даже упавший, это не дамба, вода через него проходит, - отметил Сергей Кашин, инженер-гидролог, сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

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