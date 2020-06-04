Какие населенные пункты Мурманской области оказались подтоплены из-за паводка
Паводок в Мурманской области обычно проходит почти спокойно. Большая вода приходит в Ковду и Варзугу, поэтому появление ее в других населенных пунктах стало сюрпризом. Напомним: из-за половодья уже рухнул железнодорожный мост между станциями Кола и Выходной, а потом стихия поглотила и пешеходную переправу в Лопарской.
Однако к вечеру 4 июня синоптики прогнозируют, что вода в реке Кола достигнет критической отметки.
Какие населенные пункты попадают в зону подтопления?
- Кильдинстрой: улицы Северная (32 дома), Ручьевая и Набережная, автодорога к очистным сооружениям, ДНТ «Кильдинское» (30 домов и 50 приусадебных участков), больница и детский сад;
- Шонгуй: улицы Привокзальная, Южная и Пристанционная;
- Магнетиты: насосная станция;
- Кола: частные гаражи и строения, подтопление балластного слоя Октябрьской железной дороги 1396-1434 километр.
Также с 15.30 3 июня перекрыт проезд с 2 по 36 километр на автодороге Ловозеро – Геофизическая станция.
- Рекомендуем жителям населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления, уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, одноразовые маски, перчатки; заранее составить перечень документов и личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации, - советуют в МЧС по Мурманской области.
Также необходимо очистить от мусора водосбросные канавы, освободить подвалы от имущества и продовольствия и заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.
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