2020-06-04T14:13:16+03:00
Происшествия

Какие населенные пункты Мурманской области оказались подтоплены из-за паводка

Такого стихийного бедствия северяне явно не ожидали
Елена МОЛОДЦОВА
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В дачном поселке под Кильдинстроем началось настоящее стихийное бедствие.В дачном поселке под Кильдинстроем началось настоящее стихийное бедствие.
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Паводок в Мурманской области обычно проходит почти спокойно. Большая вода приходит в Ковду и Варзугу, поэтому появление ее в других населенных пунктах стало сюрпризом. Напомним: из-за половодья уже рухнул железнодорожный мост между станциями Кола и Выходной, а потом стихия поглотила и пешеходную переправу в Лопарской.

Однако к вечеру 4 июня синоптики прогнозируют, что вода в реке Кола достигнет критической отметки.

Какие населенные пункты попадают в зону подтопления?

- Кильдинстрой: улицы Северная (32 дома), Ручьевая и Набережная, автодорога к очистным сооружениям, ДНТ «Кильдинское» (30 домов и 50 приусадебных участков), больница и детский сад;

- Шонгуй: улицы Привокзальная, Южная и Пристанционная;

- Магнетиты: насосная станция;

- Кола: частные гаражи и строения, подтопление балластного слоя Октябрьской железной дороги 1396-1434 километр.

Также с 15.30 3 июня перекрыт проезд с 2 по 36 километр на автодороге Ловозеро – Геофизическая станция.

- Рекомендуем жителям населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления, уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, одноразовые маски, перчатки; заранее составить перечень документов и личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации, - советуют в МЧС по Мурманской области.

Также необходимо очистить от мусора водосбросные канавы, освободить подвалы от имущества и продовольствия и заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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