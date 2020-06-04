2020-06-04T13:20:59+03:00
Происшествия

Уровень воды в реке Кола поднялся до критической отметки

Столь большая вода сохранится как минимум сутки
Елена МОЛОДЦОВА
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Вода в реке Кола продолжает прибывать. Фото: "Кольское слово"Вода в реке Кола продолжает прибывать. Фото: "Кольское слово"
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Прошло уже две недели, как северяне столкнулись с первыми бедами от надвигающегося обильного паводка – традиционно затопило дорогу к селу Ковду. Но, кажется, 2020 год грозит Мурманской области куда большими бедами. Уже рухнул железнодорожный мост между станциями Кола и Выходной, а следом под воду ушла пешеходная переправа в Лопарской. Однако река Кола продолжает разливаться.

- К 20.00 4 июня уровень воды в реке Кола достигнет отметки 400 сантиметров над «0» графика водпоста. Высокий уровень воды на отметках 400-410 сантиметров сохранится до конца суток 5 июня, - сообщает Мурманский гидрометцентр.

Каким населенным пунктам это и чем грозит, пока не уточняется. Но ряд муниципалитетов уже готовится поменять привычный автотранспорт на лодки. Тем более, что половодье стремится к рекордным отметкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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