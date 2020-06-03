В Лопарской ушел под воду пешеходный мост

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:00:49+03:00

Мост на глазах погрузился в бурные воды Колы. Фото: Дмитрий Боровков

О том, что паводок грозит и этой переправе, местные власти заявили еще накануне

Изменить размер текста: A A

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, уровень воды в реке Кола в районе станции Выходной не превысил критической отметки в 400 сантиметров, остановившись на 330. Однако это не помешало пешеходному мосту в Лопарской уйти под воду.

- В 12.24 переправа еще держалась, но около 13.40 стала уходить под воду, - сообщил о происшествии в соцсетях Дмитрий Боровков.

Об опасной ситуации в Лопарской, которая раскинулась на обоих берегах реки Колы, местные власти знали заранее.

- Подтопление грозит пешеходному мосту в Лопарской. От воды до подвесного перехода осталось всего 50 сантиметров. Движение с берега на берег закрыли, однако жители сломали щиты и, невзирая на опасность, продолжают ходить по мосту, - доложил на совещании в администрации Кольского района глава Пушного Владимир Исаев.

Пешеходным мостом жители Лопарской пользовались, чтобы не объезжать через Магнититы. Однако безопасность важнее всего – щиты оперативно вернули на место и, как выяснилось, вовремя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозит ли паводок новому мосту в Шонгуе. Весенний паводок объявил войну мостам в Мурманской области (Подробности)

Следователи возбудили уголовное дело по рухнувшему под Мурманскоммосту. Нарушение железнодорожного сообщения с городом-героем квалифицировали по статье 263 Уголовного кодекса России (Подробности)

В Молочном из-за аварийного железнодорожного моста ввели режим ЧС. Одна из опор сдвинулась на 2 сантиметра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU