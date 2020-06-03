Новый железнодорожный мост под Мурманском построят уже к началу октября

1 июня стратегически важный Мурманск остался без железнодорожного сообщения с остальной частью России, что неминуемо повлекло за собой колоссальные экономические потери. Напомним: из-за обильного паводка интенсивность течения в реке Кола увеличилась настолько, что оно сдвинуло одну из опор моста – движение грузовых и пассажирских поездов по нему приостановили. Через три дня переправа обрушилась, отрезав Мурманск от материка.

Что необходимо предпринять, дабы разрешать эту чрезвычайную ситуацию, обсудили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Через Колу

- Самое главное, что удалось вовремя заметить проблему с опорой моста и остановить движение. Что касается паводка, то он не дошел до критичной отметки в 400 сантиметров, остановившись на 330 сантиметрах, - отметил глава региона. – Очень быстро «РЖД» мобилизовала все необходимые ресурсы, пытаясь удержать мост в надлежащем состоянии. Сразу рассматривались два варианта: укрепить и удержать эту переправу и максимально мобилизироваться и проложить альтернативную ветку длинной в 5,7 километра в рамках реализуемого проекта Мурманского транспортного узла (МТУ).

Однако стихия не оставила железнодорожникам выбора, поглотив поврежденный мост. Теперь специалисты РЖД вместе с подрядчиком по МТУ бросили все силы, чтобы в максимально короткие сроки пустить по резервной ветке поезда. Это планируется сделать до 23 июня.

- Для этого необходимо провести, в том числе, дополнительные работы по проекту МТУ, которые потребуют буровзрывных работ и укладки полотна. Более того, движение поездов пойдет по малоинтенсивной ветке и недалеко от городской застройки. Будем решать, какие усилия предпринять, чтобы минимизировать для жителей и города потери от сложившейся ситуации, - говорит Олег Белозеров.

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, речь идет о городе Коле, через который проходит железнодорожная ветка. Из-за интенсивного движения поездов этот населенный пункт может фактически остаться в изоляции – единственный выезд будет слишком часто закрыт из-за идущих составов. Проехать через другой берег Кольского залива не получится, поскольку с сентября идет реконструкция моста.

Поезда пустят по резервной ветке. Фото: Ruslan Tulupov

Минимум неудобств и потерь

Что до северян, путешествие в отпуск для которых выпало на июнь, то им пока придется добираться до своих вагонов на автобусах.

- Мы дополнительно посмотрим, как правильно организовать пассажиров и как лучше состыковать автобусы с расписанием поездов, чтобы доставить людям минимальные неудобства и соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора, - отметил глава «РЖД».

Однако даже альтернативная ветка не позволит восстановить тот грузооборот, который был до обрушения моста. Железнодорожникам предстоит развести грузовые и пассажирские потоки составов.

- Сейчас ведется работа с грузоотправителями, чтобы предоставить им дополнительные скидки и возможности по другим направлениям, где есть возможность отправить, например, минеральные удобрения и другие грузы. Сейчас перестраивается логистика. Делается все, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наших грузоотправителей. Организованы новые точки по выгрузке грузов первой необходимости, в том числе и для Мурманска. Расходы на перегрузку мы берем на себя. Смотрим, какие условия мы можем еще создать, чтобы бюджет, в том числе и региона, не потерял тех доходов, которые давал, например, порт, - рассказал о предпринимаемых мерах Олег Белозеров.

Что касается обеспечения жизни Мурманска и других населенных пунктов, то весь необходимый запас топлива для снабжения северян горячей водой и нескончаемый запас продовольствия есть. Однако на всякий случай организована альтернативная схема их доставки через другие станции. Также РЖД делает все, чтобы эта форс-мажорная ситуация минимально повлияла на работу предприятий.

- Параллельно решается вопрос с восстановлением рухнувшего мост. Уже есть ряд проектных решений. Также специалисты изучают возможность новой конструкции переправы. Мы очень надеемся и такие планы есть, что в начале октября движение по этому мосту будет также восстановлено, - подчеркнул Андрей Чибис.

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