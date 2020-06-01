2020-06-01T18:59:45+03:00
Происшествия

Останется ли Мурманск без мазута и газа из-за рухнувшего железнодорожного моста

Железнодорожное сообщение со столицей Заполярья оборвано
Поделиться:
Комментарии: comments1
Грузовые поезда до Мурманска дойдут не скоро.Грузовые поезда до Мурманска дойдут не скоро.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

То, что оказалось не под силу фашистам в годы Великой Отечественной войны, с легкостью смог свершить весенний паводок. Напомним: 1 июня бурные воды реки Колы обрушили единственный железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной частью России.

И, как оказалось, терпящие неудобства на пути в теплые края пассажиры – это лишь вершина огромного айсберга проблем, который сулит это обрушение. Дело в том, что вместе с мостом оборвалось и железнодорожное сообщение со всей страной. А ведь особенность столицы Заполярья в том, что большинство ресурсов здесь привозные. Но если продукты можно доставить автотранспортом, то газ и мазут на Север прибывают грузовыми составами, которые теперь застряли почти в 16 километрах от Мурманска.

Надо ли говорить, что это грозит миллионными убытками крупным предприятиям, а самому городу - топливной блокадой. Но, как выяснилось, переживать не стоит.

- Запасы мазута позволяют обеспечивать деятельность наших котельных, - прокомментировали ситуацию в Кольском филиале ОАО «ТГК-1».

Правда, на какой срок, в компании не уточнили.

- Ситуация у нас паники не вызывает. Запаса на Мурманской ГМС хватит на 2,5 недели, с теми запасами, которые есть в резервуарах во дворах, - до конца месяца. Кроме того, есть резервный вариант поставки газа из Апатитов автомобильным транспортом, - успокоил генеральный директор «Мурманоблгаза» Вячеслав Колганов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры "Лизы Алерт" в Мурманской области рассказали, как помогают ориентировки в поиске людей. Благодаря таким объявлениям нашли пропавшего жителя Мончегорска (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грозит ли паводок новому мосту в Шонгуе
В Мурманской области пройдет гроза
Пассажиры поезда Белгород – Мурманск рассказали, как выходили на станции Выходной и добирались до города
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: поддержку от правительства получит бизнес, у которого из-за коронавируса упала выручка
Останется ли Мурманск без мазута и газа из-за рухнувшего железнодорожного моста
В Мурманске в морской охлажденной рыбе нашли глистов
Житель Полярного, который задушил знакомого и спрятал тело под кровать, лишится свободы на 10 лет
В Мурманске возбудили уголовное дело по реконструкции сквера у памятника Кирову
В подсобном помещении Кольской больницы все выходные лежал труп
По дороге на аэропорт «Мурманск» гуляет медведь
В Молочном из-за аварийного железнодорожного моста ввели режим ЧС
Автобусы и троллейбусы в Мурманске перешли на летний график
Парад Победы в Мурманске и Североморске: когда и как пройдет
В Мончегорске начался суд над женщиной, которая девять месяцев смотрела, как истязают ее сына
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Все переболеем коронавирусом, но не все выживем!»
В Мурманской области появится 48 новых детских городков и спортплощадок
Ушел из жизни почетный гражданин Мурманска и области Лев Журин
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 560 госпитализированных 6 человек – в тяжелом состоянии и 2 подключены к ИВЛ»
В Мурманской области социальные выплаты проиндексируют в июне
Сенатор от Мурманской области предложила сохранить оплачиваемую дорогу для северян, которую они могут потерять из-за пандемии коронавируса
Ремонт железнодорожного моста под Мурманском, который повредил паводок, займет две-три недели