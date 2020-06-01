Останется ли Мурманск без мазута и газа из-за рухнувшего железнодорожного моста

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:59:45+03:00

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То, что оказалось не под силу фашистам в годы Великой Отечественной войны, с легкостью смог свершить весенний паводок. Напомним: 1 июня бурные воды реки Колы обрушили единственный железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной частью России.

И, как оказалось, терпящие неудобства на пути в теплые края пассажиры – это лишь вершина огромного айсберга проблем, который сулит это обрушение. Дело в том, что вместе с мостом оборвалось и железнодорожное сообщение со всей страной. А ведь особенность столицы Заполярья в том, что большинство ресурсов здесь привозные. Но если продукты можно доставить автотранспортом, то газ и мазут на Север прибывают грузовыми составами, которые теперь застряли почти в 16 километрах от Мурманска.

Надо ли говорить, что это грозит миллионными убытками крупным предприятиям, а самому городу - топливной блокадой. Но, как выяснилось, переживать не стоит.

- Запасы мазута позволяют обеспечивать деятельность наших котельных, - прокомментировали ситуацию в Кольском филиале ОАО «ТГК-1».

Правда, на какой срок, в компании не уточнили.

- Ситуация у нас паники не вызывает. Запаса на Мурманской ГМС хватит на 2,5 недели, с теми запасами, которые есть в резервуарах во дворах, - до конца месяца. Кроме того, есть резервный вариант поставки газа из Апатитов автомобильным транспортом, - успокоил генеральный директор «Мурманоблгаза» Вячеслав Колганов.

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