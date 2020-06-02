2020-06-02T11:18:39+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по рухнувшему под Мурманском мосту

Нарушение железнодорожного сообщения с городом-героем квалифицировали по статье 263 Уголовного кодекса России
Елена МОЛОДЦОВА
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Расследованием причин обрушения моста занимаются следователи. Фото: Ruslan TulupovРасследованием причин обрушения моста занимаются следователи. Фото: Ruslan Tulupov
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За ЧП, произошедшее в Мурманской области 1 июня, кому-то придется ответить. Напомним: три дня назад железнодорожники заметили, что одна из опор моста между станциями Кола и Выходной сдвинулась на 2 сантиметра из-за слишком бурного течения реки Кола. Движение поездов приостановили, а переправу начали ремонтировать, но спасти стратегически важное сооружение не смогли.

Днем 1 июня мост рухнул в воду, отрезав железнодорожное сообщение Мурманска с остальной частью страны. В Следственном комитете на транспорте в тот же день начали доследственную проверку, а уже утром 2 июня стало известно о ее результатах.

В Кольском районе Мурманской области введен режим ЧС из-за обрушения моста.В ходе проверки следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию

- По факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», - сообщили в Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте. – Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Павла Выменца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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