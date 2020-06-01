2020-06-01T18:53:29+03:00
Происшествия

Пассажиры поезда Белгород – Мурманск рассказали, как выходили на станции Выходной и добирались до города

Девушки решили не пользоваться услугами бесплатного автобуса
Елена МОЛОДЦОВА
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Выйти из вагона на станции Выходной - задача не из легких. Фото: Ольга БородинаВыйти из вагона на станции Выходной - задача не из легких. Фото: Ольга Бородина
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Вот уже вторые сутки отпуск северян начинается или заканчивается (в зависимости от того, в какую сторону они едут) приключениями. Дело в том, что опору железнодорожного моста между станциями Кола и Выходной подмыл паводок, и в итоге конструкция рухнула в бурные воды реки Колы. Поезда теперь прибывают и отправляются со станции Выходной, до которой пассажиров довозят автобусами.

Ольга Бородина, возвращавшаяся с сестрой из отпуска поездом Белгород – Мурманск, рассказала, как они добирались до города.

- У нас был последний прицепной вагон. Понятно, что и остановился он далеко от перрона, если таковой есть. Где сама станция, мы толком и не поняли, поскольку вызвали такси и попросили водителя подъехать к вагону. Так что в этом есть плюс, если вас провожают или встречают на машине, - рассказывает мурманчанка. – Большой минус – платформа, вернее, ее отсутствие. Пришлось спускаться на гравий. К тому же последняя ступенька оказалась очень высоко от земли. Если едешь один с ребенком, то не представляю, как спуститься или подняться в вагон.

По словам собеседницы «КП», пассажиры на нестандартную ситуацию реагировали абсолютно адекватно. Ольге и ее сестре повезло. Такси они заказали к определенному времени, как только узнали, что поезд до Мурманска не идет. Водитель приехал в срок и забрал их вместе с вещами от вагона. За трансфер до дома им пришлось выложить чуть меньше 400 рублей. Но идти через весь состав до бесплатного автобуса девушки не рискнули.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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