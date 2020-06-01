По дороге на аэропорт «Мурманск» гуляет медведь

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:12:23+03:00

Медвежья семья была замечена по дороге на Териберку. Фото: Подслушано в Мурманске №1

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Ну, что ж, сезон встреч с косолапыми объявляется открытым. Если до сих пор северянам попадались лишь следы пробудившихся от спячки хозяев леса, то теперь люди встретились с ними воочию.

В субботу, 30 мая, по дороге в Териберку внимательные автопутешественники заметили целую медвежью семью. Мама с тремя малышами гуляла недалеко от дороги. Надо отметить, что косолапые находились на своей территории и никакой угрозы для людей не представляли, если, конечно, не выходить из машины и бежать их гладить и кормить.

А уже в понедельник, 1 июня, одинокого медведя заметили на дороге к аэропорту «Мурманск».

- В районе бывшей птицефабрики «Снежная» гуляет мишка. Перебежал через проезжую часть и двинулся в сторону Молочного или «Страусиной фермы». Будьте осторожны! – предупреждают в группе «ДТП ЧП Мурманск».

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