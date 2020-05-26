В питомник для хаски под Мурманском пришел медведь

26 Май 2020 2020-05-26T16:23:10+03:00

Незваного гостя удалось прогнать, но теперь его будут караулить егеря [видео]

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Мишки уже давно проснулись на Кольском полуострове и ходят по лесам в поисках еды, ведь за зиму они изрядно отощали. Впрочем, не только по сопках ходят косолапые, а наведываются к населенным пунктам. Видели их у Верхнетуломского, в Ковдорском районе, у ГЭС в Кандалакше.

А теперь медведь пришел в питомник хаски "Улыбка Аляски" - хищника увидели утром 26 мая.

- Ребята у нас все не робкого десятка, поэтому успели не только мишку прогнать, но и запечатлеть незваного гостя. У нас нигде не валяется остатков еды или продуктов, территория абсолютно чистая, но, видимо, проснувшийся мишка заглянул к нам случайно. Ближайшие к нам поселки - будьте осторожны! С охотниками и егерями уже связались, так что на ближайшие пару дней питомник превращается в зону "засады", - рассказала владелица проекта Наталия Демидова.

К слову, это не первый случай, когда косолапый приходит в питомник. На памяти его работников это уже второй визит за три года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/781364" frameborder="0"></iframe> Медведь пришел в питомник для хаски под Мурманском.

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