2020-06-02T11:19:30+03:00
Происшествия

Следственный комитет выяснит, почему под Мурманском обрушился железнодорожный мост

В ведомстве уже начали проверку [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Следователи уже осмотрели мето происшествия. Фото: Следственный комитет на транспортеСледователи уже осмотрели мето происшествия. Фото: Следственный комитет на транспорте
Изменить размер текста:

Пока власти решают, как восстановить железнодорожное сообщение Мурманска с остальной частью страны, у надзорных органов совершенно другая задача. Напомним: 30 мая движение поездов на мосту между станциями Кола и Выходной было приостановленоодна из опор из-за бурного напора воды в реке Кола сдвинулась на 2 сантиметра. 1 июня переправа рухнула. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

В Кольском районе Мурманской области введен режим ЧС из-за обрушения моста.В ходе проверки следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию

- Проводится доследственная проверка по сообщению СМИ об обрушении пролета железнодорожного моста. Проводится осмотр места происшествия. В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства, причины и условия, способствовавшие этому происшествию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте.

К слову, рухнувшая железнодорожная переправа была построена еще в 30-е годы прошлого века. С тех пор мост ремонтировали дважды – в 70-х годах и 2014-м. Вот только почему-то ни разу за почти 90 лет никто не занялся укреплением его фундамента.

Следственный комитет выяснит, почему под Мурманском обрушился железнодорожный мост.Автор: Следственный комитет на транспорте! другой источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажиры поезда Белгород – Мурманск рассказали, как выходили на станции Выходной и добирались до города. Девушки решили не пользоваться услугами бесплатного автобуса (Подробности)

Останется ли Мурманск без мазута и газа из-за рухнувшего железнодорожного моста. Железнодорожное сообщение со столицей Заполярья оборвано (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Мурманска при покупке билетов на поезд онлай обманули мошенники
Жители Никеля засняли с дрона бурный и живописный водопад Шуонийоки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: въезд в Терский район открыли для близких родственников и отпускников
Следователи возбудили уголовное дело по рухнувшему под Мурманском мосту
Следственный комитет выяснит, почему под Мурманском обрушился железнодорожный мост
В Кольском заливе построят плавучий док для обслуживания судов
Неизвестные украли у военно-исторического клуба "Заполярный рубеж" в Мурманске стройматериалы
Военнослужащие Северного флота примут участие в главном параде Победы в Москве
Грозит ли паводок новому мосту в Шонгуе
В Мурманской области пройдет гроза
Пассажиры поезда Белгород – Мурманск рассказали, как выходили на станции Выходной и добирались до города
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: поддержку от правительства получит бизнес, у которого из-за коронавируса упала выручка
Останется ли Мурманск без мазута и газа из-за рухнувшего железнодорожного моста
В Мурманске в морской охлажденной рыбе нашли глистов
Житель Полярного, который задушил знакомого и спрятал тело под кровать, лишится свободы на 10 лет
В Мурманске возбудили уголовное дело по реконструкции сквера у памятника Кирову
В подсобном помещении Кольской больницы все выходные лежал труп
По дороге на аэропорт «Мурманск» гуляет медведь
В Молочном из-за аварийного железнодорожного моста ввели режим ЧС
Автобусы и троллейбусы в Мурманске перешли на летний график
Парад Победы в Мурманске и Североморске: когда и как пройдет
В Мончегорске начался суд над женщиной, которая девять месяцев смотрела, как истязают ее сына
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Все переболеем коронавирусом, но не все выживем!»
В Мурманской области появится 48 новых детских городков и спортплощадок
Ушел из жизни почетный гражданин Мурманска и области Лев Журин
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 560 госпитализированных 6 человек – в тяжелом состоянии и 2 подключены к ИВЛ»
В Мурманской области социальные выплаты проиндексируют в июне
Сенатор от Мурманской области предложила сохранить оплачиваемую дорогу для северян, которую они могут потерять из-за пандемии коронавируса
Ремонт железнодорожного моста под Мурманском, который повредил паводок, займет две-три недели