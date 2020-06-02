2 Июнь 2020 2020-06-02T11:19:30+03:00

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Пока власти решают, как восстановить железнодорожное сообщение Мурманска с остальной частью страны, у надзорных органов совершенно другая задача. Напомним: 30 мая движение поездов на мосту между станциями Кола и Выходной было приостановлено – одна из опор из-за бурного напора воды в реке Кола сдвинулась на 2 сантиметра. 1 июня переправа рухнула. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/782619" frameborder="0"></iframe> В Кольском районе Мурманской области введен режим ЧС из-за обрушения моста.В ходе проверки следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию

- Проводится доследственная проверка по сообщению СМИ об обрушении пролета железнодорожного моста. Проводится осмотр места происшествия. В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства, причины и условия, способствовавшие этому происшествию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте.

К слову, рухнувшая железнодорожная переправа была построена еще в 30-е годы прошлого века. С тех пор мост ремонтировали дважды – в 70-х годах и 2014-м. Вот только почему-то ни разу за почти 90 лет никто не занялся укреплением его фундамента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/782615" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет выяснит, почему под Мурманском обрушился железнодорожный мост.Автор: Следственный комитет на транспорте! другой источник

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