Грозит ли паводок новому мосту в Шонгуе

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:41:29+03:00

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Станет ли паводок 2020 года самым сильным за последние 70 лет, еще неизвестно. Но то, что эту весну северяне запомнят надолго – факт. Напомним: из-за интенсивного таяния снега течение реки Колы стало настолько бурным, что обрушило железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией. Поезда прибывают и отправляются от станции Выходной. Однако большая вода грозит еще нескольким переправам.

В Лопарской бурному течению реки Колы не хватает совсем немного, чтобы хлынуть через навесной пешеходный мост, который пользуется популярностью у северян.

Переживают жители Шонгуя, что столь сильного паводка не выдержит и недавно возведенная переправа в их поселке. Напомним: год назад ледоход уже снес здесь понтонный мост.

- Река Кола, конечно, разлилась. Подрядчик, обслуживающий мост в Шонгуе, ежедневно замеряет уровень воды. Однако, чтобы добраться до моста, течению надо подняться еще на 3 - 5 метров, а ведь вода постепенно начала спадать, - прокомментировали ситуацию в администрации Кольского района.

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