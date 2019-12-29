В рекордные сроки: Губернатор Мурманской области принял новый мост в Шонгуе

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-29T00:53:32+03:00

Андрей Чибис проверил прочность моста, проехав по нему на своем внедорожнике. Фото: Администрация Кольского района

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Настоящий новогодний подарок сделали жителям Шонгуя власти Кольского района и Мурманской области – новый мост через реку Кола. Напомним: весной поселок практически оказался отрезанным от того берега водоема – понтонный мост унес ледоход, а железобетонная переправа рухнула в реку после пожара. Однако возводить новое сооружение решили только осенью. В экстренном порядке на мост нашли 21,4 миллиона рублей и приступили к работам.

- Самое сложное было демонтировать старую, обвалившуюся конструкцию. Пришлось экскаваторами чистить реку, вытаскивать металлические и деревянные обломки, а потом углублять русло, чтобы семга могла беспрепятственно пройти, - рассказывает глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Но, несмотря на все трудности, новый мост возвели в рекордные два месяца и, как говорится, со знаком качества. Хотя ВАР расшифровывается как временный автомобильный разборный мост, выглядит он как монументальное сооружение грузоподъемностью 20 тонн. Два берега реки соединили четыре стальные балки обще длиной 79 метров, а на обоих берегах установили камеры видеонаблюдения.

Первым на прочность мост проверил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, решивший лично принять объект. Глава региона проехал по переправе на своем внедорожнике и остался доволен.

- Я был в Шонгуе в день выборов и дал слово жителям, что мы восстановим мост. Обещание выполнено! - подчеркнул Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU