2019-10-14T12:16:22+03:00
Общество

В Кильдинстрое объявили ЧС, чтобы к 10 ноября в Шонгуе появился мост через Колу

Цена решения проблемного вопроса – 21,4 миллиона рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Новый мост появится в Шонгуе уже в ноябре. Фото: Правительство Мурманской областиНовый мост появится в Шонгуе уже в ноябре. Фото: Правительство Мурманской области
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Вот уже полгода жители Шонгуя добираются на другой берег реки Кола окружным путем - временная переправа уплыла вместе с ледоходом. Но совсем скоро голубая мечта местных жителей будет исполнена.

- С решением этого вопроса неоправданно затянули. Когда мост снесло ледоходом, у всех была позиция, что ничего страшного не произошло, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – А ведь в воинской части на том берегу работает значительная часть поселка, люди добраться туда не могут: по объездной долго, да и не у всех есть личный транспорт. Приусадебные участки и вовсе кормят людей. Такое нечуткое отношение к людям недопустимо.

Тем не менее, проблему удалось практически решить, объявив в Кильдинстрое, в муниципальное образование которого входит Шонгуй, чрезвычайную ситуацию.

- Из резервного фонда муниципалитета было выделено 89 тысяч рублей. Еще 10 миллионов выделил Кольский район. Однако на приобретение мостового сооружения МАРМ этой суммы недостаточно. Расчетная стоимость вместе с доставкой - 21 миллион 400 тысяч рублей. Поэтому правительством региона было выделено еще 11 миллионов 300 тысяч рублей, - доложил вице-губернатор Мурманской области Роман Дурягин.

Поставщик готов отгрузить мост при авансе в 30%, а, значит, к 1 ноября в Шонгуй доставят все конструкции. А вот его сборкой займется Северный флот. Андрей Чибис дал указание, чтобы к 10 ноября переправа уже стояла. Сроки сжатые, но режим ЧС для того и был введен, чтобы возвести мост как можно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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