В Мурманской области уплыл мост через реку в Шонгуе

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-27T11:45:05+03:00

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Мост, который связывает левобережную и правобережную части поселка Шонгуй, часто попадает в новости. Напомним, конструкция сильно обветшала, и в 2017 году после частичного обрушения людям запретили по ней не то что ездить - ходить. Ситуацию удалось исправить благодаря военным, которые сделали временный понтонный мост для своих учений (на левом берегу находится войсковая часть). Жителям Шонгуя его отдали в безвозмездное пользование.

Вот только был мост, да... сплыл. В прямом смысле слова. Весенний паводок и ледоход просто унесли с собой часть конструкции по течению. Ее бросились ловить, что оказалось задачей трудной.

Пока понтонный мост остается "разорванным", а старый - закрытым. Военных будут доставлять в часть через железнодорожную станция "Магнетиты". При этом администрации Кольского района и Северному флоту надо будет решить, что делать дальше. Ведь в этом году только начнется разработка документации по восстановлению старого моста, поэтому его замена нужна и военным, и жителям поселка. К счастью, понтонные конструкции достаточно легко собрать заново.

Ранее, еще зимой, под старым мостом застряла во льду спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU