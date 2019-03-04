В Шонгуе спецтехника заехала под аварийный мост и вмерзла в лед

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-04T14:36:16+03:00

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Бывает, что и во дворах Мурманска машины попадают в плен: растаявший снег схватывается ночным морозом, и лед крепко держит авто в тисках. А в Шонгуе спецтехника оказалась скована несколько по другой причине. Нашли мобильную буровую установку под аварийным мостом, о который было сломано так много копий. Напомним, он был единственным связующим звеном с левобережной частью Шонгуя, куда ехали ради железнодорожной станции, дач и войсковой части.

Мост закрыли, потому что он может рухнуть в любой момент (и частично это сделал в 2017 году). Кольский районный суд обязал администрацию Кильдинстроя отремонтировать его, но денег на это не нашлось. Временной понтонный мост построили военные для своих учений, вот только они не сразу захотели разрешить пользоваться им и гражданским. Лишь потом дав добро, но с оговоркой, что нужно специальное разрешение.

Водитель буровой не рискнул ехать по аварийному мосту, поэтому машина оказалась на льду под ним. А дальше все пошло не по плану: спецтехника провалилась в воду, а потом вмерзла в лед. На помощь пришла тяжелая артиллерия.

Машины по аварийному мосту не проедут. Фото: Алексей Меньшикова

- Тащили машину танком и лебедкой. Но что-то пошло не так. Раму вытащили, а передние колеса остались под льдом и что-то затрещало. Подъем остановили, - рассказал очевидец событий Алексей Меньшиков.

Буровую пришлось вырезать изо льда, а потом снова тянуть, чтобы она смогла выехать на крепкий лед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/695269" frameborder="0"></iframe> Под аварийным мостом в Шонгуе машина вмерзла в лед.Автор: Алексей Меньшиков

ИСТОЧНИК KP.RU