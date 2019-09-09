2019-09-09T09:32:20+03:00
Общество

Андрей Чибис: "Мост в Шонгуе за 178 миллионов - это бред!"

Врио губернатора Мурманской области призвал не увлекаться золотыми проектами и не забывать о народе
Мария ПАШЕНКОВА
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Мост через реку в Шонгуе буквально разорвало на части ледоходом. Сейчас переправы с берега на берег нет. Фото: Алексей МкртчянМост через реку в Шонгуе буквально разорвало на части ледоходом. Сейчас переправы с берега на берег нет. Фото: Алексей Мкртчян
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На этих выходных врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис приехал в Шонгуй. И увидел, что воз и ныне там: многострадальной переправы через реку, что разделяет поселок на жилую часть и дачную с воинской частью, так и нет.

Напомним, старый мост разрушился, и вместо него сделали понтонный. Но этой весной во время ледохода его просто унесло течением. Переправу обещали восстановить, но...

- Меня убеждали, что проблемы с мостом нет. Что военные ездят в объезд, а с дачниками проблемы нет. Но я поговорил с местными жителями, зашел в магазин. И единственная проблема, о которой они говорят - это мост, - резко начал на оперативном совещании в понедельник Андрей Чибис. - Это дорога жизни! Выкорчевывайте из себя чиновников, не забывайте про людей.

Отчитываться за Шонгуй пришлось министру транспорта Дмитрию Соснину. По его словам, есть два варианта, как выйти из ситуации. Первый - сделать капитальный мост за 178 миллионов рублей. Сейчас его проектно-сметная документация находится на экспертизе. Второй - построить малый автомобильный разборный мост (такой же, как унесенный весной). Цена его - около 35-40 миллионов.

- Мост за 178 миллионов рублей - это бред какой-то, - раскритиковал вариант глава региона. - Я понимаю любовь к дорогим проектам. Но для такого участка это золотое решение.

Андрей Чибис подчеркнул, что в регионе есть на что потратить деньги. Поэтому он дал минтрансу и администрации Кольского района два дня, чтобы найти адекватное решение проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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