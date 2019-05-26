В министерстве транспорта Мурманской области представили будущий мост для Шонгуя

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-26T14:00:42+03:00

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На этой неделе, 21 мая, в результате возгорания третьей опоры произошло обрушение второго пролета моста через реку Кола.

На странице органов местного самоуправления Кильдинстроя в социальной сети представили проект новой переправы, которая должна быть построена в поселке Шонгуй. Ориентировочно возвести переправу взамен сгоревшей можно в течение 8 месяцев, однако перед этим предстоит провести кропотливую работу.

– Если говорить коротко об итогах встречи в министерстве транспорта Мурманской области, то сейчас продолжается обсуждение подготовки проектно-сметной документации на реконструкцию сооружения. Уже собраны исходные данные и получены технические условия, а 28 мая состоится внеочередное заседание Совета депутатов. На нем должны назначить даты проведения публичных слушаний по согласованию проекта планировки, – сообщили в группе Совета депутатов.

Сметная документация, определяющая стоимость работ, будет изготовлена после прохождения экспертизы основных конструкторских решений. Более того, специалистам предстоит оценить ущерб, который может быть нанесен водным ресурсам.

Подать проект моста на государственную экспертизу планируется до 31 мая. Срок ее прохождения – 2 месяца.

Напомним, с июня 2017 года из-за аварийного состояния переправы в Шонгуе нахождение на ней людей было полностью запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU