В Шонгуе из-за пожара рухнул аварийный мост

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-22T11:06:50+03:00

Пожарные потушили мост к 18:20, но ближе к полуночи он все равно рухнул. Фото: Администрация Кильдинстроя

На строительство нового надо 150 миллионов рублей, которых у администрации Кильдинстроя нет

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Поселок Шонгуй окончательно остался без мостов. Напомним, ледоход на реке Кола снес разборный путепровод, а теперь сгорел и аварийный, которым не пользовались с 2014 года.

- Сообщение о возгорании поступило в 13:24. На место выехало три пожарных подразделения, которые к 13:51 ликвидировали открытое горение, а к 18:20 – и последствия пожара. Ущерб устанавливается, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Огнеборцы уехали, а мост продолжал тлеть и в итоге в 23:27 рухнул. В администрации Кильдинстроя уже попросили северянам не приближаться к мосту, поскольку конструкция может продолжить разрушаться.

Само ЧП никак не повлияло на будни жителей Шонгуя. Военные и владельцы частных домов, что на том берегу реки Колы, с конца апреля ездят в Кильдинстрой через Магнититы. Тем не менее, планы на строительстве нового путепровода есть.

- Сейчас идет разработка проекта реконструкции моста, который должен быть готов к июлю. На эти цели было потрачено 4 миллиона 370 тысяч рублей. Львиная часть этих средств – субсидия из областного бюджета, - рассказывает ведущий специалист администрации Кильдинстроя Леонид Давидюк. – Предварительная расчетная стоимость реконструкции – 150 миллионов рублей. Это больше бюджета нашего муниципалитета, а значит, финансирование ложится на плечи регионального бюджета.

Пострадавший от ледохода разборный мост сейчас проходит дефектовку в подразделениях Северного флота, после которой станет понятно, в какую сумму выльется ремонт и будет ли путепровод водружен на место.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/710290" frameborder="0"></iframe> В Шонгуе рухнул мост.Дереквянный аварийный мост в Шонгуе сгорел и рухнул в бурные воды реки Кола. Автор: Л. Маган! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU