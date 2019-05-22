2019-05-22T11:06:50+03:00
Происшествия

В Шонгуе из-за пожара рухнул аварийный мост

На строительство нового надо 150 миллионов рублей, которых у администрации Кильдинстроя нет
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Пожарные потушили мост к 18:20, но ближе к полуночи он все равно рухнул. Фото: Администрация КильдинстрояПожарные потушили мост к 18:20, но ближе к полуночи он все равно рухнул. Фото: Администрация Кильдинстроя
Изменить размер текста:

Поселок Шонгуй окончательно остался без мостов. Напомним, ледоход на реке Кола снес разборный путепровод, а теперь сгорел и аварийный, которым не пользовались с 2014 года.

- Сообщение о возгорании поступило в 13:24. На место выехало три пожарных подразделения, которые к 13:51 ликвидировали открытое горение, а к 18:20 – и последствия пожара. Ущерб устанавливается, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Огнеборцы уехали, а мост продолжал тлеть и в итоге в 23:27 рухнул. В администрации Кильдинстроя уже попросили северянам не приближаться к мосту, поскольку конструкция может продолжить разрушаться.

Само ЧП никак не повлияло на будни жителей Шонгуя. Военные и владельцы частных домов, что на том берегу реки Колы, с конца апреля ездят в Кильдинстрой через Магнититы. Тем не менее, планы на строительстве нового путепровода есть.

- Сейчас идет разработка проекта реконструкции моста, который должен быть готов к июлю. На эти цели было потрачено 4 миллиона 370 тысяч рублей. Львиная часть этих средств – субсидия из областного бюджета, - рассказывает ведущий специалист администрации Кильдинстроя Леонид Давидюк. – Предварительная расчетная стоимость реконструкции – 150 миллионов рублей. Это больше бюджета нашего муниципалитета, а значит, финансирование ложится на плечи регионального бюджета.

Пострадавший от ледохода разборный мост сейчас проходит дефектовку в подразделениях Северного флота, после которой станет понятно, в какую сумму выльется ремонт и будет ли путепровод водружен на место.

В Шонгуе рухнул мост.Дереквянный аварийный мост в Шонгуе сгорел и рухнул в бурные воды реки Кола. Автор: Л. Маган! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцам социального дома в Мурманске выписали «астрономические» квитанции за тепло
На спасание щенка с оторванной лапой в Мурманске собрали 65 тысяч рублей
Подводное «чудо-юдо», попавшее на видео мурманских рыбаков, оказалось китом
В Заозерске из квартиры выселили женщину, которая по ночам вела разгульный образ жизни
В Мурманской области будет новый министр строительства
В Мурманской области 10 человек пожаловались на клещей из Карелии и Вологды
Преображением Пяти Углов в Мурманске займется именитый американский архитектор
На берегу реки Лотты ищут 38-летнего рыбака, у которого при себе были только спиннинг, паспорт и мобильник
Благодаря новому реанимобилю с начала года удалось спасти 49 тяжелых пациентов
В Кандалакше задержали банду охотников за канализационными люками
Мурманчанин разбился насмерть, упав с подпорной стены
Последний звонок 2019 в Мурманске: запрет алкоголя, перекрытие дорог
В Мурманске мужчина избил подростков из-за внешнего вида
В Мурманске во время массовых эвакуаций нашли мину
В Мурманске сносят торговый комплекс на остановке «Улица Шевченко»
В поселке Шонгуй горит мост
Полярный день в Мурманске наступит 22 мая и ожидается снежным
В Ковдор после зимы прилетели лебеди
Под Ловозером возле воинской части нашли мертвых лосей
Под Апатитами велосипедисты спасли кролика, которого хозяин бросил в лесу, оставив в клетке
Ревнивица из Мурманской области убила своего сожителя ножницами в живот