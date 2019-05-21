В поселке Шонгуй горит мост

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-21T14:59:25+03:00

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В социальных сетях жители Кольского района публикуют фото с места пожара. Горит мост в поселке Шонгуй, признанный аварийным еще в 2014 году. Как стало известно «КП» - Мурманск», повода для беспокойства нет – на место выехали сотрудники МЧС.

– Действительно, горели две опоры моста. Сейчас там работают три пожарных расчета: два 20-х (речь идет о пожарной части № 20 Кольского района, - Ред.) и отдельный 22-й, – рассказали в пресс-службе МЧС по Мурманской области. – К настоящему моменту все потушено.

Напомним, в 2017 году данный мост рухнул в реку, едва не задев одного из рыбаков. Теперь чиновники и военные продолжают решать, что делать со злополучной переправой.

Первые – планируют строительство нового моста, но это лишь в перспективе, поскольку переправа обойдется бюджету в 200 миллионов рублей. Вторые же – отдали в безвозмездное пользование мост, построенный во время ноябрьских учений 2017 года. Однако месяц назад, 26 апреля, понтонная переправа в Шонгуе просто уплыла под напором талой воды и льда.

ИСТОЧНИК KP.RU