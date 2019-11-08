2019-11-08T14:58:10+03:00
Общество

В Шонгуе готовят площадку под новый мост

Сама переправа, пока еще не пришла
Елена МОЛОДЦОВА
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На берегу реки Кола закипела работа. Фото: Вадим НырковНа берегу реки Кола закипела работа. Фото: Вадим Нырков
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Приближается развязка в истории с уплывающими и сгорающими мостами в Шонгуе. Напомним, этой весной поселку тотально не везло с переправами: понтонную, которую возвели военные, унес ледоход, а железобетонная - к слову, к тому моменту уже пришедшую в аварийное состояние – погибла в огне, рухнув в бурные воды реки Кола. После промедления вопрос с возведение нового моста решили, наскребя на него по сусекам в бюджетах в муниципалитета, Кольского района и области.

- В Шонгуе на месте разрушенного моста начались подготовительные работы по организации переправы через реку Кола. Каким будет новый мост, увидим в ближайшем будущем, - сообщил о начале работ Вадим Нырков в группе «Кольский район: что есть и что будет?».

Работа на берегу реки Кола кипит. Однако не возле того места, где когда-то была понтонная переправа, а возле рухнувшего моста. Именно на его месте и появится новая конструкция, которая соединит два берега реки. Сейчас рабочие разбирают останки железобетонного моста, готовя площадку для более современного сооружения. По словам источника «КП», знакомого с ситуацией, сам мост еще не прибыл в Шонгуй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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