2019-04-29T12:27:07+03:00
Общество

Новый мост в Шонгуе сделают не раньше окончания паводка, а вход на старый заварят

Чиновники и военные будут вместе решать, что делать с переправой
Мария ПАШЕНКОВА
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Понтонный мост не выдержал напора талой воды и льда. Фото: Алексей МкртчянПонтонный мост не выдержал напора талой воды и льда. Фото: Алексей Мкртчян
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Весна в Мурманской области смывает не только асфальт, но и мосты. В минувшую пятницу 26 апреля понтонная переправа в Шонгуе просто уплыла под напором талой воды и льда.

Напомним, сделали ее взамен старого моста, рухнувшего в 2017 году. Прослужить она должна была до тех пор, пока в поселке не сделали бы постоянный прочный пост. Однако с природой сложно спорить.

Сейчас жители Шонгуя снова остались по двум берегам реки. Переправа в первую очередь интересовала дачников, чьи домики находятся на одной стороне с воинской частью. Военных, к слову, сейчас возят через железнодорожную станцию Магнетиты.

О восстановлении понтонного моста (а это явно быстрее и легче, чем реконструкция старого) уже задумались, однако...

- Пока решение не принято. Тем более, что идет паводок, вода в реке поднялась более чем на метр. Но одно можем сказать точно - будет заварен вход на старый мост, потому что люди до сих пор пытаются переходить через него, а это опасно для жизни и здоровья, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Кольского района.

При этом в Шонгуе ждут врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который на месте с военным обсудит восстановление переправы. Правда, как сообщили нам в пресс-службе регионального "белого дома", пока в графике главы встреча не значится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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