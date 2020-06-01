Паводок в Мурманской области может стать самым сильным за 70 лет

Северяне привыкли, что только в июне деревья могут стать зелеными и можно будет подумать о демисезонной одежде. Но этот май стал особенным: сначала Кольский полуостров основательно засыпало снегом (едва ли не до рекорда дело дошло!), а потом вдруг солнце включилось, словно обогреватель. Как итог, в регионе этой весной сложилась угрожающая ситуация с паводком.

Отрезаны от цивилизации

Одним из первых по традиции подтопило село Ковда. Здесь произошел водосброс через Ляхкоминский гидроузел в русло реки Ковды, вышло порядка 320 кубометров воды, которая оказалась на дороге, ведущей к селу. Местные жители фактически оказались отрезанными от цивилизации, хотя им к этому не привыкать: каждую весну они заранее запасаются всем необходимым, чтобы пережить этот «всемирный потоп». Да и еду, и все остальное им привозят спасатели.

Также, как сообщил руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев, на прошлой неделе в регионе обнаружили и другие локальные подтопленные участки. 23 и 24 мая вода размыла дорогу Никель - Виртаниеми, также пострадала объездная дорога в районе улицы Южной в Оленегорске, у озера Банное. Единая дежурно-диспетчерская служба передала информацию, что в районе 5-го и 9-го километров дороги на Североморск-3 тоже есть подтопления, примерно на 5 сантиметров в глубину.

Из-за вышедшей из берегов реки Росты пришлось перекрыть Ленинградку. Фото: Алексей Тугушев

Сложная ситуация сложилась в Мурмашах, где половодье в районе Кротового ручья, из-за чего пришлось перекрывать проезд между улицами Мира и Тягунова. Почти 10 километров железной дороги скрыла вода у Кицы и Лопарской. Чтобы расчистить участок, со станции Выходной пригнали два противоразмывочных поезда.

Под конец недели два тревожных звоночка прозвенели в Кольском районе: в Белокаменке подтопило частный дом, где живут четыре человека, также тревогу забили в СОТ «Родники», где вода опасно подошла к строениям.

Работает, но не справляется

Но, пожалуй, самая непростая ситуация сложилась в Росте, где вышла из берегов одноименная река. Она затопила огромную территорию на въезде в Мурманск со стороны Североморска - более 70 тысяч квадратных метров. Часть реки открыта, а часть идет по каналу под дорогами.

Как отметил Владимир Гусев, в 2017 году в этом районе уже складывалась подобная ситуация, но тогда вода не уходила потому, что была забита ливневка. С того времени ее прочистили, и такой проблемы уже нет, но в Росте к подтопленным складам и организациям добираются на надувных лодках! Уровень воды так высок, что пешком не добраться – настоящее море. Всего пострадали больше 15 промышленных предприятий.

В чем же причина? Оказалось, что подземный коллектор от площадки затопления до Восточной котельной МЭС работает на полную мощность, но не справляется с объемом талых вод.

- Еще 13 марта мы понимали, что возможен неблагоприятный сценарий, когда большое скопление снежных масс совпадет с быстрым повышением температуры воздуха. Поэтому в адрес руководителей организаций «Упрдоркола» и «Мурманэнергосбыт» направили уведомление по подготовке водоотведенных сооружений, ливневых каналов, вывозу снега. С апреля идут проверки. Они показали, что снег вывозился, входные головки и выпуски водопроводных труб очищены, смотровые колодцы работают, - сообщил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Но природа оказалась сильнее всех стараний человека. По данным руководителя Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Оксаны Чаус, за зиму в Мурманске выпал 171% от привычной нормы снега (для сравнения: в Умбе, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, на Терском берегу – в два раза больше). Ситуацию в Росте она назвала аномалией.

- Мы приняли решение, что надо обследовать подземный коллектор. Намерены обратиться с заявкой на проектирование. Надо изучить русло и надземные участки. Поскольку река не справляется, надо чистить и углублять при необходимости русло на всем протяжении, - уточнил Евгений Никора.

Ситуацию с рекой Роста называют аномальной. Фото: МЧС по Мурманской области

Расширить или углубить

Проверку по затоплению Ленинградки и в Росте начала прокуратура Мурманской области.

- Закрытое русло реки Росты относится к гидротехническим сооружениям. Указанный водный объект находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. Проверка показала, что следствием подтопления дороги явилось несвоевременное проведение уполномоченным государственным органом власти мероприятий по охране водного объекта, в частности, противопаводковых мероприятий, расчистке и дноуглублению реки Росты, протекающей по закрытому руслу, - сообщили в надзорном ведомстве. - В нарушение п. 6 Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения, утвержденного постановлением правительства РФ от 27.02.1999 № 237, министерством до настоящего времени не проведены работы по обеспечению безопасности бесхозяйного гидротехнического сооружения закрытого русла реки Росты, что негативно повлияло на техническое состояние искусственного русла.

В министерстве природных ресурсов и экологии уже отреагировали на ситуацию.

Чтобы предотвратить повторение затоплений в районе Восточно-объездной дороги в будущем, в этом году региональное министерство природных ресурсов и экологии проведет обследование подземного и наземного русла реки Росты. Предполагается, что мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод будут профинансированы за счет средств федерального бюджета.

- Мы будем выходить с инициативой на финансирование мероприятий, чтобы в дальнейшем увеличить пропускную способность, и, если потребуется, будем проводить дноуглубительные работы. Это необходимо сделать для того, чтобы большее количество воды уходило, – рассказал заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

Озера и реки Мурманской области продолжают освобождаться ото льда и снега. Это значит, что могут возникнуть новые участки подтопления. Тем более что синоптики обещают, что в июне в область вернется тепло и, по осторожным прогнозам, в первую неделю воздух будет прогреваться до +20.

- Такой паводок возникает примерно раз в семьдесят лет – у 2020 года есть все шансы войти в гидрометеорологическую историю, - сообщили в администрации Мурманска.