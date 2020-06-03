Почему рухнул железнодорожный мост под Мурманском

Катастрофы, которая отрезала Мурманск по железной дороге от остальной страны, могло бы и не быть. Железнодорожный мост, одну из опор которого повредил сильный паводок на реке Кола, можно было спасти, если бы…

Вода вымыла землю из-под опоры

В 18.20 30 мая на пульт дежурного МЧС по Мурманской области поступило сообщение от диспетчера Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, что из-за интенсивного таяния снега и ставшего еще более бурным течения реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне между станциями Кола – Выходной. Из-за этого опора сместилась на 2 сантиметра. Движение поездов на мосту приостановили, и рабочие приступили к демонтажу пролетов.

- Мне сразу не понравились разговоры о том, что нужно менять пролеты. Опора, ребята, опора сдвинулась! Куда вы собрались ставить новые пролеты, если их опереть не на что? А почему опора поехала? Элементарно, Ватсон: вокруг нее образовалась воронка размыва, - говорит Сергей Кашин, инженер-гидролог, сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, который в свое время писал диплом по русловым деформациям реки Кола. - Объясню на пальцах: любой объект, попавший в русло реки, сужает живое сечение потока, что ведет к локальному увеличению скорости потока вокруг этого объекта. Больше скорость течения – больше энергии у частиц воды, которые увлекают за собой донные отложения, больше воронка размыва. Если на дне песок – то размыть может прилично, если на дне валуны - то воронка размыва будет небольшой, правда, до тех пор, пока скорость течения не вырастет до таких значений, что уносить начнет и крупные камни.

Судя по всему, это и случилось на реке Кола в районе станции Выходной. Обильное половодье начало размывать грунт вокруг опор моста. Основание одной из них лишилось поддержки, опора сместилась, потянув за собой пролеты.

Виновата спешка

- Но это была всего лишь авария, а вот катастрофу организовали те, кто попытался спасти мост, - уверен Сергей Кашин. – Из лучших побуждений, чтобы поскорее добраться до поврежденной опоры и приступить к ее укреплению, была начата отсыпка перемычки от берега до опоры.

Видео того, как прямо из вагонов в реку высыпают гранитную скалу, обошло весь Интернет, а ведь именно в этот момент, по словам инженера-гидролога, и совершалась роковая ошибка.

С возведением дамбы стоило подождать... Фото: Кольский район: что есть и что будет?

- В любой другой ситуации это бы было верным решением, но только не сейчас. Засыпав наглухо приличный кусок русла реки – по сути, соорудив дамбу – в тот момент, когда по нему шел максимальный расход, ремонтники направили всю мощь потока в оставшийся просвет. Вода и так там неслась с сумасшедшей скоростью, а тут ей еще живое сечение урезали. Результат был мгновенный: вся ярость весеннего потока перенаправилась на вторую опору, подмыв ее до самого основания и лишив стабильности. В 14.30 1 июня опора скоропостижно рухнула, увлекая за собой два пролета и превращая ЧП районного масштаба в катастрофу почти федерального уровня, - описал причину обрушения моста Сергей Кашин.

По словам инженера-гидролога, если бы перемычку начали отсыпать дня через три-четыре, то обрушения второй опоры могло и не произойти – поток бы постепенно вошел в привычное русло и железнодорожники бы смогли приступить к укреплению первой опоры.

Текст подготовлен по материалам паблика «Кольский район: что есть и что будет?».

Под Мурманском ремонтируют железнодорожный мост, который повредил паводок.Автор: Герман Ярцев

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