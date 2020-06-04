Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Мурманске
После трагедии в «Шереметьево» любая внештатная ситуация на борту самолета, направляющегося в Мурманск, воспринимается с легкой ноткой паники. Вот и рейс из Москвы авиакомпании UTAir, прилетевший в ночь со 2 на 3 июня в столицу Заполярья, ждали, затаив дыхание.
- Уже на подлете к аэродрому за 14 минут до посадки на высоте 6900 метров у Boeing-737 сработал датчик разгерметизации кабины, и экипаж подал сигнал оповещения. Командир принял решение об аварийном снижении самолета, а в салоне выбросило кислородные маски, - описывает ситуацию источник «КП» в аэропорту «Мурманск». – Приблизительно через 3-4 минуты командир доложил о прекращении аварийного снижения, поскольку самолет достиг безопасной в случае разгерметизации высоты. Дальнейшее снижение и посадка самолета в Мурманске прошли в штатном режиме. Никто из находившихся на борту 34 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.
Уже на земле Boeing-737 обследовали и выяснили, что электронный блок, отвечающий за работу воздушного клапана, вышел из строя. Его заменили, а самолет готовится подняться в воздух 6 июня.
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