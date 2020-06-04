2020-06-04T11:25:19+03:00
Происшествия

Грозит ли половодье железнодорожному мосту в Коле

Вода в реке подступает к пролетам переправы [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Вода постепенно подбирается к пролетам моста. Фото: Анастасия ДобрынинаВода постепенно подбирается к пролетам моста. Фото: Анастасия Добрынина
Изменить размер текста:

Паводок в Мурманской области набирает обороты. Напомним: благодаря большой воде рухнул железнодорожный мост между станциями Кола и Выходной, а движение грузовых и пассажирских составов до Мурманска прекратилось. Переправу обещали восстановить к началу октября, а пока составы пойдут по альтернативной ветке, которую планируется протянуть уже к 23 июня.

Однако вода продолжает подниматься, и северяне всерьез переживают, что паводок уже угрожает и железнодорожному мосту в Коле. Река подбирается к пролетам. Неужели Мурманскую область ждет еще одна катастрофа?

- У этих мостов [железнодорожного и рядом стоящего автомобильного] все будет хорошо: пик половодья прошел, и визуально вода ниже, чем в 1996 и 2005 годах. В мае 2005-го вода поднялась практически до фермы, но даже тогда угрозы переправам не было. Железнодорожный мост пережил паводок без затруднений, - прокомментировал ситуацию «КП» Сергей Кашин, инженер-гидролог, сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В 2005 году воджа поднималась выше, чем сейчас, но угрозы мосту не было. Фото: Из архива Сергея Кашина

В 2005 году воджа поднималась выше, чем сейчас, но угрозы мосту не было. Фото: Из архива Сергея Кашина

Грозит ли половодье железнодорожному мосту в Коле.Автор: Таня Антипова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Лопарской ушел под воду пешеходный мост. О том, что паводок грозит и этой переправе, местные власти заявили еще накануне (Подробности)

Следователи возбудили уголовное дело по рухнувшему под Мурманскоммосту. Нарушение железнодорожного сообщения с городом-героем квалифицировали по статье 263 Уголовного кодекса России(Подробности)

В Молочном из-за аварийного железнодорожного моста ввели режим ЧС. Одна из опор сдвинулась на 2 сантиметра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске 22-летняя девушка гуляла с бывшим мужем и чуть не зарезала его
Уровень воды в реке Кола поднялся до критической отметки
Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Мурманске
Стало известно, чей череп нашли прошлым летом у дороги Кандалакша-Полярные Зори
Жителям Мурманской области хотят разрешить перенести оплачиваемую дорогу с 2020 года на 2021-й
На Кировском руднике стая собак загнала медведя на гору
В Мурманске победитель конкурса на лучшее название для ледовой арены отдал деньги на благотворительность
Грозит ли половодье железнодорожному мосту в Коле
В Мурманске ищут очевидцев ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадала девушка
Житель Мурманской области оставил детей без игровых автоматов за долг в 15 миллионов рублей
В Мурманской области меньше всего людей лечится от коронавируса среди регионов Северо-Запада
В Мурманске дети искупались в огромной грязной луже
Кладбище в Кировске затопило из-за отсутствия дренажной системы
Мурманская спасительница пернатых выхаживает птенца серебристой чайки
В Мурманске умерла 20-летняя спортсменка Валерия Креер
В Лопарской ушел под воду пешеходный мост
Мурманскому морскому рыбному порту исполнилось 86 лет
В Кировске затопило кладбище
В Мурманске попали на видео вспышки первой летней грозы
Андрей Чибис о детском городке "Сказка": "Не сыпьте мне соль на рану"
На 71 году жизни скончался педиатр мурманской детской поликлиники № 5 Владимир Рахманов
Главный прокурор Мурманской области за 2019 год заработал 7 миллионов рублей
«На ногах не стояла»: Стали известны результаты анализа крови виновницы смертельной аварии в Апатитах
В Tele2 изучили, какие книги россияне чаще всего скачивали на самоизоляции
В студии Sahar & Vosk акция до конца июня