Грозит ли половодье железнодорожному мосту в Коле
Паводок в Мурманской области набирает обороты. Напомним: благодаря большой воде рухнул железнодорожный мост между станциями Кола и Выходной, а движение грузовых и пассажирских составов до Мурманска прекратилось. Переправу обещали восстановить к началу октября, а пока составы пойдут по альтернативной ветке, которую планируется протянуть уже к 23 июня.
Однако вода продолжает подниматься, и северяне всерьез переживают, что паводок уже угрожает и железнодорожному мосту в Коле. Река подбирается к пролетам. Неужели Мурманскую область ждет еще одна катастрофа?
- У этих мостов [железнодорожного и рядом стоящего автомобильного] все будет хорошо: пик половодья прошел, и визуально вода ниже, чем в 1996 и 2005 годах. В мае 2005-го вода поднялась практически до фермы, но даже тогда угрозы переправам не было. Железнодорожный мост пережил паводок без затруднений, - прокомментировал ситуацию «КП» Сергей Кашин, инженер-гидролог, сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
В 2005 году воджа поднималась выше, чем сейчас, но угрозы мосту не было. Фото: Из архива Сергея Кашина
Грозит ли половодье железнодорожному мосту в Коле.Автор: Таня Антипова
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