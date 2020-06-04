4 Июнь 2020 2020-06-04T11:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Паводок в Мурманской области набирает обороты. Напомним: благодаря большой воде рухнул железнодорожный мост между станциями Кола и Выходной, а движение грузовых и пассажирских составов до Мурманска прекратилось. Переправу обещали восстановить к началу октября, а пока составы пойдут по альтернативной ветке, которую планируется протянуть уже к 23 июня.

Однако вода продолжает подниматься, и северяне всерьез переживают, что паводок уже угрожает и железнодорожному мосту в Коле. Река подбирается к пролетам. Неужели Мурманскую область ждет еще одна катастрофа?

- У этих мостов [железнодорожного и рядом стоящего автомобильного] все будет хорошо: пик половодья прошел, и визуально вода ниже, чем в 1996 и 2005 годах. В мае 2005-го вода поднялась практически до фермы, но даже тогда угрозы переправам не было. Железнодорожный мост пережил паводок без затруднений, - прокомментировал ситуацию «КП» Сергей Кашин, инженер-гидролог, сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В 2005 году воджа поднималась выше, чем сейчас, но угрозы мосту не было. Фото: Из архива Сергея Кашина

Грозит ли половодье железнодорожному мосту в Коле.Автор: Таня Антипова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Лопарской ушел под воду пешеходный мост. О том, что паводок грозит и этой переправе, местные власти заявили еще накануне (Подробности)

Следователи возбудили уголовное дело по рухнувшему под Мурманскоммосту. Нарушение железнодорожного сообщения с городом-героем квалифицировали по статье 263 Уголовного кодекса России(Подробности)

В Молочном из-за аварийного железнодорожного моста ввели режим ЧС. Одна из опор сдвинулась на 2 сантиметра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU