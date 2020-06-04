В Кильдинстрое открыли пункт временного размещения для жителей, пострадавших от паводка

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:35:32+03:00

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Жители Кольского района терпят бедствие из-за паводка. В зоне подтопления оказались сразу несколько населенных пунктов. Однако основной удар стихии пришелся на ДНТ «Кильдинское» в Килдинстрое.

- В 11.00 4 июня из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола произошло подтопление 30 домов и 50 приусадебных участков в ДНТ «Кильдинское». На месте работает оперативная группа и спасатели. Сейчас сотрудники обходят дворы для информирования граждан о сложившейся обстановке и оказания, по необходимости, адресной помощи, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Поскольку прогнозируется ухудшение ситуации, в администрации Кильдинстроя работает «горячая линия», позвонить на нее можно по телефонам 8(81553) 94-417 и 94-115. Также организован пункт временного размещения граждан по адресу Кильдинстрой, улица Советская, 13а. В нем смогут разместить 25 человек.

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