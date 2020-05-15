Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманске: «Честно сказать, не ожидал такого отношения к масочному режиму»

15 Май 2020 2020-05-15T17:07:27+03:00

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Вот уже четвертый день Мурманская область живет по-новому. Напомним: режим самоизоляции закончился для жителей всего Заполярья за исключением Апатитов и Кировска, а на смену ему пришел масочный режим. Глава региона Андрей Чибис предупредил, что если северяне будут пренебрегать средствами индивидуальной защиты, то все может вернуться на круги своя. 15 мая губернатор лично прошелся по улицам областного центра и заглянул в магазины, чтобы проверить, как выполняются его предписания.

- Честно сказать, не ожидал такого отношения к масочному режиму. Очень многие без масок. Ведь маску нужно носить не для меня, не для того, чтобы не получить штраф, а для себя – прежде всего для собственной безопасности и безопасности окружающих, - негодует Андрей Чибис. – Маска – это не чья-то прихоть, а ваша защита и защита ваших близких. Если вы не успели подготовиться и найти маску, то ее можно получить до конца недели бесплатно.

Глава региона напомнил, что большинство северян переносят коронавирус бессимптомно, а значит, даже чувствуя себя хорошо, заражаете окружающих. Но ведь кто-то из заболевших может оказаться под аппаратом ИВЛ.

- Мы ослабили режим самоизоляции при условии обязательного наличия маски в общественных местах. Если у нас с вами не получится добросовестно соблюдать это условие, то не исключаю, что Север опять будет по домам, - обратился к жителям региона Андрей Чибис. – Берегите себя и близких! Не забывайте маску!

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