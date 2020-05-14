2020-05-14T09:56:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Кировска и Апатитов со второй попытки разрешили ездить в отпуск

Какие документы надо иметь при себе, чтобы выехать из этих городов на лето, и надо ли получать разрешение
Елена МОЛОДЦОВА
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Жители Кировска и Апатитов могут ехать в отпуск.Жители Кировска и Апатитов могут ехать в отпуск.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Северян не обманешь никаким снегопадом – на дворе май, а значит, пора по примеру перелетных птиц лететь в теплые края. Вот только коронавирус испортил жителям Заполярья планы.

Напомним: в конце апреля власти Апатитов и Кировска, где и сегодня, 14 мая, продолжается карантин, попытались ослабить режим и разрешить своим жителям уезжать в отпуск. Но не успели северяне обрадоваться, как Роспотребнадзор наложил на такое решение вето, объяснив его высокой степенью вероятности распространения коронавирусной инфекции по другим регионам. Однако спустя несколько дней режим все же ослабили.

- Признать исключительным случаем выезд гражданина, не осуществляющего трудовую деятельность, автотранспортом к месту проведения отдыха за пределы Мурманской области, - говорится в постановлении администрации Апатитов.

Поездка железнодорожным транспортом в документе не прописана, но, как выразился глава администрации Апатитов Николай Бова, поездом и так можно выезжать и это не надо согласовывать с властями. А вот чтобы выехать машиной, специальное разрешение придется получить.

Тем не менее, в обоих случаях при себе необходимо иметь заверенную копию приказа об отпуске или отпускное удостоверение, документ, подтверждающий родство с несовершеннолетним или письменная доверенность от родителя, а также правоустанавливающие документы на недвижимость, расположенную за пределами Мурманской области, или регистрацию в другом регионе.

На этот раз возражений у Роспотребнадзора не нашлось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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