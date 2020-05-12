Отмена режима самоизоляции в Мурманске: с 12 мая в обязательном порядке будут дезинфицировать детские и спортивные площадки
Середина мая на Кольском полуострове отнюдь не означает самый разгар весны. А вот режим обязательной самоизоляции подошел к концу – об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил в соцсетях. А это значит, что теперь дети могут покинуть опостылевшие дворы, а спортсмены - вернуться к занятиям на свежем воздухе.
- В обязательном порядке обеспечить санитарную обработку общественных мест, детских и спортивных площадок. Спорт на свежем воздухе с сегодняшнего дня [12 мая] также разрешается, но принципиально важно, чтобы спортивные сооружения проходили соответствующую обработку, - отметил Андрей Чибис.
Напомним: тотальная дезинфекция в Заполярье началась в конце апреля с железнодорожного вокзала в Мурманске и перекинулась на другие общественные места. Тогда же министр ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев объяснил, что улицы обрабатывать раствором хлора нельзя из-за погодных условий.
Сегодня на центральных улицах городов и поселков снег растаял, а вот большинство детских и спортивных площадок продолжают утопать в грязной каше. Можно ли в таких условиях проводить дезинфекцию?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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