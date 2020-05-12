Отмена режима самоизоляции в Мурманске: с 12 мая в обязательном порядке будут дезинфицировать детские и спортивные площадки

12 Май 2020 2020-05-12T15:10:43+03:00

Далеко не со всех детских площадок в Мурманской области сошел снег. Фото: Мария ЛЕНЦ

Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе можно, но власти должны позаботиться о безопасности

Изменить размер текста: A A

Середина мая на Кольском полуострове отнюдь не означает самый разгар весны. А вот режим обязательной самоизоляции подошел к концу – об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил в соцсетях. А это значит, что теперь дети могут покинуть опостылевшие дворы, а спортсмены - вернуться к занятиям на свежем воздухе.

- В обязательном порядке обеспечить санитарную обработку общественных мест, детских и спортивных площадок. Спорт на свежем воздухе с сегодняшнего дня [12 мая] также разрешается, но принципиально важно, чтобы спортивные сооружения проходили соответствующую обработку, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: тотальная дезинфекция в Заполярье началась в конце апреля с железнодорожного вокзала в Мурманске и перекинулась на другие общественные места. Тогда же министр ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев объяснил, что улицы обрабатывать раствором хлора нельзя из-за погодных условий.

Сегодня на центральных улицах городов и поселков снег растаял, а вот большинство детских и спортивных площадок продолжают утопать в грязной каше. Можно ли в таких условиях проводить дезинфекцию?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса. Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео] (Подробности)

В Белокаменке создадут полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом. Соответствующее поручение дал Владимир Путин (Подробности)

В Мурманской области продлевается режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он был введен 16 марта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU