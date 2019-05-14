2019-05-14T17:51:00+03:00
Общество

12 погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево» планируют захоронить в Мурманской области

Семьям жертв трагедии оплатят похороны и возместят стоимость сгоревшего багажа
Елена МОЛОДЦОВАСветлана УФИМЦЕВА
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Затраты на похороны погибишх оплатят страховые. Фото: Олег МолчановЗатраты на похороны погибишх оплатят страховые. Фото: Олег Молчанов
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Прошло 10 дней с момента трагедии в аэропорту «Шереметьево». Все это время родственники погибших пытаются научиться заново жить без своих близких, а чиновники всех уровней стараются максимально облегчить им бюрократические проволочки, взяв на себя оформление документов.

В правительстве Мурманской области в эти минуты идет пятое заседание оперативного штаба.

- Материальная помощь от региона уже выплачена 19 семьям. Для оформления выплат по всем направлениям обратились 25 родственников погибших: 17 - в Мурманской области, 8 - в других регионах. Еще 2 семьи планируют сделать это на днях, поскольку находятся сейчас за пределами Кольского полуострова, - доложил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев. - Полный комплект документов оформлен по 9 погибшим, по остальным бумаги собираются, работа идет.

Семьям жертв авиакатастрофы оплатят затраты на погребение - 25 тысяч рублей. Кроме того, у погибших в самолете было 17 мест багажа. По нему планируемая сумма выплат составит 145 тысяч рублей.

- Хотелось бы обратиться к представителям страховых компаний с просьбой провести выплаты средств сразу, не дожидаясь докладных и остальных документов, - подчеркнул Владимир Алексеевич. - Свидетельства о смерти будет выдавать ЗАГС Москвы и отправлять их в регион вместе с телами.

В Мурманской области планируют захоронить 12 северян: 8 - в столице Заполярья, 2 - в Полярных Зорях, 1 - в Ковдоре, и 1 - в Кандалакше. Остальных погибших предадут земле в других регионах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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