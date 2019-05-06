В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево

Несколько минут назад в здании аэропорта врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил журналистам, что в регионе объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой в московском Шереметьево. Таким образом, 6, 7 и 8 мая будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.

– Подтвердились самые худшие опасения. Вы уже знаете, погиб 41 человек. Сейчас нами сверяются списки, сколько среди погибших жителей Мурманской области. Работа продолжится и ночью, а всем семьям погибших правительство окажет поддержку. Документы об этом будут подписаны утром - каждая семья получит 1 миллион рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч, – рассказал журналистам Андрей Владимирович.

Выплаты от региона будут предоставлены жителям Заполярья согласно регистрации.

Сейчас в аэропорту «Мурманск» развернут оперативный штаб, местные жители несут цветы и мягкие игрушки.

В воздушной гавани Мурманска сейчас организован оперативный штаб, который возглавил врио губернатора Андрей Чибис.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

– Психологи оказывают помощь родственникам, встречающих своих близких в аэропорту. Прорабатываются также идеи и предложения, в том числе по посещению (родственниками погибших, - Ред.) Москвы, понятно, что это необходимо, чтобы родные могли посетить место гибели и участвовать в проводимых следственно-оперативных мероприятиях, – отметил врио губернатора.

Трагедия развернулась в воскресенье вечером, когда самолету, выполнявшему рейс из Москвы в Мурманск, пришлось совершить экстренную посадку в аэропорте отправления. Из-за непростых метеоусловий Sukhoi Superjet 100 смог сесть только со второй попытки, и, предположительно, именно при посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

В настоящее время следственный комитет официально подтвердил смерть 41 человека из 78. Аэрофлот в свою очередь опубликовал списки выживших рейса SU1492.

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