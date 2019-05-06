За каждой семьей погибших в «Шереметьево» мурманчан закрепят куратора, который будет решать все проблемы

СЕГОДНЯ 21:06 2019-05-06T21:06:42+03:00

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Еще сутки назад родственники 78 пассажиров горящего самолета, выполняющего роковой рейс из Москвы в Мурманск, томились в страшном неведении: что с их близкими и почему они не выходят назад. Вердикт оказался суров: 41 погибший, 37 выживших. Напомним, вечером 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево» совершил жесткую посадку Sukhoi Superjet. В Мурманске продолжает работать оперативный штаб по случившейся трагедии, который лично возглавил врио губернатора региона Андрей Чибис.

- Установлены родственники всех погибших, с ними налажена связь. За каждой семьей будет закреплен куратор. Его задача – максимально минимизировать все сложности в этот критический период: начиная с оформления документов и заканчивая организацией похорон. Сопровождающие будут тщательно проинструктированы, в том числе и мной лично, - рассказал Андрей Владимирович.

Также Чибис отметил, что муниципалитеты готовы к этой работе и уже наладили взаимодействие с семьями погибших. Разумеется, сроки доставки останков в Заполярье и их захоронения сейчас зависят от проведения необходимых экспертиз.

- Люди, которые летели тем злосчастным рейсом и, к счастью, выжили, сейчас возвращаются в Мурманск. Их встречают психологи. Кроме того, сразу выясняется необходимость их дополнительной поддержки. Ситуация полностью под контролем. Мы делаем все, чтобы сократить тяжесть от потери близких, - подчеркнул Андрей Чибис. – Также надо проработать вопрос: как достойно и правильно увековечить память погибших в этой страшной авиакатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU