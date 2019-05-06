Сотни человек пришли на траурный митинг в Мурманске, чтобы почтить память земляков, погибших в авиакатастрофе Шереметьево

6 Май 20:21 2019-05-07T15:18:01+03:00

Люди несут цветы, свечи и игрушки, ведь среди жертв трагедии оказались дети

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В Мурманской области сегодня первый день траура в связи с катастрофой в московском Шереметьево. Несмотря на то, что траур официально не национальный, поддержать Заполярье решили по всей стране. Напомним, во время экстренной посадки в аэропорту погиб 41 человек, 26 из них – это жители Кольского полуострова.

Скорбят вместе с нами. Во многих регионах отменили проведение праздничных мероприятий, а на зданиях местных госучреждений приспустили флаги.

Траур продлится три дня. Фото: правительство Мурманской области.

– Друзья, сегодняшний концерт на Театральной площади отменяется из-за трагических событий 5 мая. Просим отнестись с пониманием, – сообщает Курская государственная филармония.

– Концерт «Наши таланты» будет отменен. Приносим соболезнования семьям погибших, – присоединяется к ней крымский коллектив «Анимация» из Судака.

В Мурманске уже образовалось несколько стихийных мемориалов. Главным местом, пожалуй, стал памятник жертвам интервенции, который расположен в сквере на улице Ленинградской. В 19.00 там начался траурный митинг, и до сих пор северяне несут гвоздики, свечи и мягкие игрушки…

Мурманчане - это 26 человек из общего числа погибших, в том числе двое детей. Фото: правительство Мурманской области.

Почтить память земляков, погибших при возгорании самолета, выполнявшего рейс Москва – Мурманск, пришли сотни северян. По предварительной информации, около 500 человек.

Акция началась с гудков судов и поездов, которые были слышны за несколько километров. После чего сквер окутала тишина. Ближе к ночи во всех храмах региона зазвонили колокола, а священнослужители Мурманской епархии отслужили заупокойную литию.

Вместе с горожанами на митинге - и официальные лица. Фото: правительство Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU