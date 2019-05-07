Средства семьям погибших после ЧП в Шереметьево выплатят по упрощенной схеме

Власти Мурманской области пытаются сделать так, чтобы выплаты близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево начали осуществлять как можно раньше. На совещании штаба, созданного в регионе после ЧП, врио губернатора Андрей Чибис заявил, что вместе с федеральным правительством было найдено оптимальное решение - выплаты будут производиться максимально быстро на основании списка погибших, который получен от следственного комитета. Таким образом, семьям не нужно ждать свидетельств о смерти, поскольку этот процесс может затянуться из-за множества экспертиз.

– Сегодня я разговаривал с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным и мы договорились, что у нас появится возможность производить выплаты без необходимости получения свидетельства о смерти. А на основании соответствующего документа от следователей, правда, по двум погибшим военнослужащим нам надо будет этот вопрос дополнительно проработать, – подчеркнул врио губернатора Мурманской области.

Заседания штаба, созданного после авиакатастрофы, проходят в правительстве региона дважды в день.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Это касается не только выплат из областного бюджета, но и средств, которые должны предоставить страховые компании, пенсионный фонд и «Аэрофлот».

– Для разных инстанции порой необходимо собрать идентичный пакет документов, и задача наших кураторов сейчас - помочь собрать необходимые бумаги для быстрого подписания. В ближайшие дни специалисты будут выезжать в те города, где проживают семьи погибших. Кураторы уже связались с близкими пассажиров, не волнуйтесь, весь процесс максимально контролируется во избежание каких-то сбоев, – заверил журналистов Андрей Чибис.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

Кураторы - штатные сотрудники подведомственного управления по чрезвычайным ситуациям. Их задача - обеспечить подготовку пакетов документов и подписание их человеком, которому положены выплаты сразу по всем направлениям. Отметим, что специалисты продолжат свою работу даже на выходных, посвященных празднованию Дня Победы.

Семьям погибших региональное правительство выплатит 1 миллион рублей, семьям пострадавших - 500 тысяч.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Всего родным погибших будет выплачено по 9 миллионов рублей. Это: 2 миллиона - страховые выплаты, 2 миллиона - региональные выплаты, 5 миллионов - выплаты «Аэрофлота»», — сказал ранее глава Минтранса Евгений Дитрих.

В минувшие воскресенье, 5 мая, самолет Sukhoi Superjet 100, выполянвший рейс Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты доложили о неисправности и приняли решение вернуться в аэропорт. При посадке воздушное судно дважды ударилось о взлетную полосу, загоревшись. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб (26 из них - жители Мурманской области), а 10 были госпитализированы.

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