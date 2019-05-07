Воздушный парад, запланированный в Мурманске на 9 мая, не станут отменять из-за трагедии в Шереметьево

СЕГОДНЯ 20:46 2019-05-07T20:52:06+03:00

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На центральной площади Мурманска перекрыто движение транспорта – в преддверии 9 мая в городе проходит генеральная репетиция Парада Победы с участием авиации.

– Первой пошла группа вертолетов Ми-8, Ка-27ПЛ и Ка-29. За ними следовали самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ил-20, Ил-38 и Ту-142, – рассказал «КП» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Затем, в середине строя, - учебно-тренировочный Су-25 УТГ и две пары палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К, а замкнули пролет бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

– Всего в сегодняшней репетиции воздушного парада участвовало 16 единиц авиатехники. Они прошли с запада на восток в заявленном диапазоне высот от 200 до 600 метров над мурманским «Алёшей», – уточнили в пресс-службе.

Сейчас на Пять Углов выдвинутся колонны техники, однако всего этого могло бы и не быть.

Сейчас на Пяти Углах. Еще один военный парад традиционно пройдет в столице Северного флота, Североморске.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

После трагедии в москвоском аэропорту Шереметьево многие северяне высказались против выступления авиации 9 мая, призывая изменить программу торжеств.

Подобные обращения к врио губернатора Андрею Чибису появились на страницах социальных сетей. И Андрей Владимирович ответил.

– Парад Победы – это память о том подвиге, который совершил Советский народ. И речь идет не об авиашоу. Программа парада будет сохранена, мы подробно проговорили этот вопрос с ветеранами и вместе выработали решение, что парад должен пройти по ранее запланированной программе, – сообщил он сегодня журналистам после заседания штаба.

Напомним, самолет Superjet-100 компании «Аэрофлот» загорелся после экстренной посадки в аэропорту вылета. Рейс SU1492 из Москвы в Мурманск должен был состояться 5 мая, в результате катастрофы погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU