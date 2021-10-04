8 самых необычных вопросов по истории Мурманска: Тест к 105-летию города-героя

Ко дню рождения столицы Заполярья мы приготовили для вас тест, который поможет открыть ее с новой стороны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 октября городу-герою Мурманску исполняется 105 лет. Такой молодой возраст для населенного пункта, но при этом такая яркая история самого большого города за Полярным кругом. Ко дню рождения столицы Заполярья мы приготовили для вас тест, который поможет открыть ее с новой стороны.

А еще мы приготовили для вас сюрприз: про каждый интересный факт из нашего квеста вы можете прочитать подробнее:

вопрос про уроженца Вятки Мирона Евгеньевича Кочкина;

вопрос про крейсер «Аврора» ;

вопрос про экс-президента США и рыбалку;

вопрос про легенду о создании духов;

вопрос про канатную дорогу;

вопрос про историю, по которой писали сценарий фильма;

вопрос про мурманского писателя и Фиделя Кастро;

вопрос про описание Мурманска.

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