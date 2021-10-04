Константин Паустовский о Мурманске: "Нужны были большое мужество и выносливость, чтобы добровольно обречь себя на постоянную жизнь в этих местах" Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 октября Мурманск отмечает 105-й день рождения. К юбилею "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит тест, благодаря которому вы узнаете любопытные факты из истории города героя. Пройти тест можно здесь.

А пока можете прочитать правильный ответ на восьмой вопрос: кто так описал Мурманск - «Да, нужны были большое мужество и выносливость, чтобы добровольно обречь себя на постоянную жизнь в этих местах».

Это был Константин Паустовский.

- В мае 1932 года, откликнувшись на призыв Максима Горького к советским писателям принять участие в создании труда «История фабрик и заводов», Константин Паустовский едет в Петрозаводск собирать материал об истории Онежского завода. Однако писатель не ограничился только Карелией, тогда же Паустовский побывал и в Мурманске, где посетил краеведческий музей, познакомился с историей города, много ходил по улицам, набираясь впечатлений. Паустовский написал хороший очерк о Мурманске, который под названием «Столица советской Арктики» был опубликован в журнале «Вокруг света» и потом вошел во все собрания сочинений писателя под названием «Мурманск», - писал в "Полярной правде" Николай Степанищев.

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