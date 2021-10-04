Согласно легенде, духи Chanel No.5 появились благодаря Семеновскому озеру в Мурманске

4 октября Мурманск отмечает 105-й день рождения. К юбилею "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит тест, благодаря которому вы узнаете любопытные факты из истории города героя. Пройти тест можно здесь.

А пока можете прочитать правильный ответ на четвертый вопрос: какие духи, согласно легенде, появились благодаря Семеновскому озеру?

- Автор знаменитых духов «Шанель № 5» Эрнест Бо в Первую мировую войну служил в Кольском Заполярье и любил подниматься к озеру, лежащему над Мурманским торговым портом. В своих мемуарах Эрнест Бо писал: «Меня часто спрашивают, как мне удалось изобрести «Шанель № 5». Отвечаю: «Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной службы прошла на Севере, за Полярным кругом. Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы», - напоминает паблик "История Мурманска".

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