Мастер судостроения из Мурманска помогал строить "Титаник"

Мирон Кочкин и Степан Чугов - единственные россияне участвовавшие в строительстве "Титаника".

4 октября Мурманск отмечает 105-й день рождения. К юбилею "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит тест, благодаря которому вы узнаете любопытные факты из истории города героя. Пройти тест можно здесь.

А пока вы можете прочитать правильный ответ на первый вопрос: какое же судно помогал строить уроженец Вятки Мирон Евгеньевич Кочкин, который обучался судостроению в Мурманске.

Мирон Кочкин и Степан Чугов - единственные россияне участвовавшие в строительстве "Титаника".

- Мирон Евгеньевич Кочкин - уроженец села Багово Котельнического уезда Вяткой Губернии родился в семье моряка. Обучался судостроению в Мурманске. В 1909 году его и еще троих рабочих заметил английский магнат Стюарт Питти, позже сотрудничавший с крупнейшей судостроительной верфью Harland & Wolff. Мирон Кочкин с товарищами был приглашен в Англию получить навыки аглийского судостроения в город Ньюкасл-апон-Тайн. Спустя год двое из прибывших россиян - Кочкин и Чугов были направлены Питти в Белфаст на строительство крупнейшего судна тех лет - "Титаника". Кочкин писал родным в Вятку о сильной трудовой нагрузке, однако выражал и восторг красотой и величием строявшегося лайнера. В январе 1912 года Кочкин и Чугов вернулись на верфи Мурманска. Новость о крушении «Титаника» повергла рабочих в шок. Спустя годы Кочкин вернулся в Вятку, участвовал в «Первой Коммунистической Регате Пролетариев Европы» ( о ней я уже писал ранее), с 1931 года был главным мастером Аркульского судостроительно-судоремонтного завода, - рассказывает историк Альберт Рошальский в своем паблике.

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