История про медведей, которых везли в Мурманск, вдохновила создателей фильма "Полосатый рейс"

Конечно, это "Полосатый рейс". Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 октября Мурманск отмечает 105-й день рождения. К юбилею "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит тест, благодаря которому вы узнаете любопытные факты из истории города героя. Пройти тест можно здесь.

А пока можете прочитать правильный ответ на шестой вопрос: в основу сценария для какого фильма легла история про белых медведей, которых везли с острова Врангеля в Мурманск?

Конечно, это "Полосатый рейс".

- В основе сюжета лежит реальная история из жизни сценариста Виктора Конецкого. Однажды, когда он занимался перевозкой трех белых медведей для цирка в Мурманске, один из них выбрался из клетки и стал метаться по пароходу, - сообщает сайт www.culture.ru.

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