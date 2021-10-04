По Новосельской улице Мурманска в свое время шла канатная дорога

Канатная дорогу просуществовала недолго. Фото: Сергей Хренов

4 октября Мурманск отмечает 105-й день рождения. К юбилею "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит тест, благодаря которому вы узнаете любопытные факты из истории города героя. Пройти тест можно здесь.

А пока можете прочитать правильный ответ на пятый вопрос: на какой улице в свое время находилась канатная дорога.

Вот что об этом пишет паблик "История Мурманска".

Крупное строительство на Жилстрое в 30-е годы прошлого века требовало огромного количества леса (жилые каменные тогда еще не строились), который нужно было как-то доставлять на стройку. Хороших дорог не было, да и автотранспорта в городе было мало. Вот и пришло неожиданное решение проблемы: построить подвесную канатную дорогу, соединив Петушихину губу Кольского залива (современная улица Фестивальная), где устроили лесобиржу, с Жилстроем.

Подвесная "канатка" проходила по улице Новосельской и заканчивалась где-то в районе улиц Советской, Колхозной и Максима Горького. Медленно покачиваясь, бревна "плыли" по воздуху в гору, а дальше их сгружали на лошадей и везли на стройку.

Канатная дорогу просуществовала недолго. В 1934 году Мурманский окружной исполком принял решение о запрещении деревянного жилищного строительства на нижней и средней террасе заполярной столицы. К середине 30-х завершилась и эпоха наиболее активного роста Жилстроя. В 1936 году подвесная дорога исчезла.

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